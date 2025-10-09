इस पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने अभिषेक शर्मा को किया बड़ा चैलेंज, बोला- तीन गेंदों में आसानी से आउट कर दूंगा

बता दें पंजाब के इस सलामी बल्लेबाज ने हाल ही में संपन्न हुए एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ ही सबसे ज्यादा रन बनाए थे। उन्‍होंने पाकिस्‍तान टीम के खिलाफ तीन मैचों में 110 रन बनाए थे। वहीं, इहसानुल्लाह अभिषेक के खिलाफ कभी नहीं खेल हैं और वह सिर्फ 4 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों ही पाकिस्‍तान के लिए खेल सके हैं। आखिरी बार 2023 में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था, जिसके बाद कोहनी की चोट के कारण वह मैदान से बाहर हो गए थे। उनका यह दावा तब बेदम लगता है, जब अधिकांश पाकिस्तानी गेंदबाज अभिषेक का सामना करने में नाकाम रहे हैं।