इस पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने अभिषेक शर्मा को किया बड़ा चैलेंज, बोला- तीन गेंदों में आसानी से आउट कर दूंगा

Pakistan pacer Ihsanullah challenged Abhishek Sharma: पाकिस्तानी तेज गेंदबाज इहसानुल्लाह ने सोशल मीडिया पर भारत के विस्‍फोटक सलामी बल्‍लेबाज अभिषेक शर्मा को सिर्फ तीन गेंदों में आउट करने का चैलेंज किया है। जिसके चलते वह भारतीय क्रिकेट फैंस के निशाने पर आ गए हैं।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 09, 2025

Pakistan pacer Ihsanullah challenged Abhishek Sharma

भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा और पाकिस्‍तानी गेंदबाज हारिस रऊफ। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ESPNcricinfo)

Pakistan pacer Ihsanullah challenged Abhishek Sharma: पाकिस्तानी तेज गेंदबाज इहसानुल्लाह ने भारत के सलामी बल्‍लेबाज अभिषेक शर्मा को तीन गेंदों में आउट करने का चैलेंज किया है। ये वही 22 वर्षीय इहसानुल्‍लाह ने इसी साल जनवरी में अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। हालांकि 24 घंटे बाद ही उन्‍होंने अपना संन्‍यास का फैसला वापस भी ले लिया था। अब वह सोशल मीडिया पर अभिषेक शर्मा को 3 गेंदों में आउट करने का दावा कर फिर से चर्चा में आ गए हैं। भारतीय क्रिकेट फैंस एशिया कप में अभिषेक के प्रदर्शन का हवाला देते हुए इहसानुल्‍लाह को जमकर ट्रोल कर रहे हैं।

पाकिस्तान के खिलाफ ही सबसे ज्यादा रन बनाए

बता दें पंजाब के इस सलामी बल्लेबाज ने हाल ही में संपन्न हुए एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ ही सबसे ज्यादा रन बनाए थे। उन्‍होंने पाकिस्‍तान टीम के खिलाफ तीन मैचों में 110 रन बनाए थे। वहीं, इहसानुल्लाह अभिषेक के खिलाफ कभी नहीं खेल हैं और वह सिर्फ 4 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों ही पाकिस्‍तान के लिए खेल सके हैं। आखिरी बार 2023 में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था, जिसके बाद कोहनी की चोट के कारण वह मैदान से बाहर हो गए थे। उनका यह दावा तब बेदम लगता है, जब अधिकांश पाकिस्तानी गेंदबाज अभिषेक का सामना करने में नाकाम रहे हैं।

'वह मुझे हिट नहीं कर पाएंगे'

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में इहसानुल्लाह ने दावा किया है कि अभिषेक उनका सामना नहीं कर पाएंगे। चुनौती देते हुए इस पाकिस्तानी गेंदबाज ने अभिषेक को केवल तीन गेंदों में आउट करने की बात कही है। उन्‍होंने कहा कि अगर मैं भारत के खिलाफ खेलूं और अभिषेक शर्मा को गेंदबाजी करूं तो वह मुझे हिट नहीं कर पाएंगे। मुझे उन्हें आसानी से आउट करने के लिए केवल 3 गेंदों की आवश्यकता होगी।

एशिया कप 2025 में बनाए सबसे ज्‍यादा रन

हाल ही में संपन्न एशिया कप 2025 में आक्रामक भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले बल्‍लेबाज रहे। उन्होंने 7 मैचों में 44.85 की औसत से 314 रन बनाए। उन्होंने टूर्नामेंट में तीन अर्धशतक बनाए और 32 चौके और 19 छक्के लगाए। वहीं, पाकिस्‍तान के खिलाफ उन्‍होंने तीन मैचों में  क्रमशः 31, 74 और 5 रन बनाए।

Published on:

09 Oct 2025 12:45 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / इस पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने अभिषेक शर्मा को किया बड़ा चैलेंज, बोला- तीन गेंदों में आसानी से आउट कर दूंगा

