पाकिस्तान ने दुबई में रच डाला इतिहास, चकनाचूर किया 7 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड

Pakistan defend Lowest target in Dubai in T20Is: दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में गुरुवार को 25 सितंबर को पाकिस्‍तान और बांग्‍लादेश के बीच एशिया कप 2025 में सुपर-4 का बेहद महत्‍वपूर्ण मुकाबला खेला गया। करो या मरो के इस मुकाबले में पाकिस्‍तान की टीम ने 11 रन से जीत दर्ज की। इसके साथ ही पाकिस्तान ने एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है, जहां उसका सामना 28 सितंबर को चिर प्रतिद्वंद्वी भारत से होगा। इस मुकाबले में पाकिस्‍तान ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए महज 135 रन बनाए और फिर बांग्‍लादेश की टीम को 124 के स्‍कोर पर रोक दिया। इसके साथ ही पाकिस्‍तान ने इस लो स्‍कोरिंग मैच को जीतकर दुबई में इतिहास रचते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराया है।