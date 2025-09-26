Patrika LogoSwitch to English

पाकिस्तान ने दुबई में रच डाला इतिहास, चकनाचूर किया 7 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड

Pakistan defend Lowest target in Dubai in T20Is: पाकिस्‍तान ने एशिया कप 2025 के सुपर 4 में बांग्‍लादेश को हराकर फाइनल में भारत से भिड़ने का रास्‍ता साफ कर लिया है। इसके साथ ही इस मुकाबले में पाकिस्‍तान ने एक वर्ल्‍ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है।

भारत

lokesh verma

Sep 26, 2025

Pakistan defend Lowest target in Dubai in T20Is
बांग्‍लादेश के खिलाफ जीत को सेलिब्रेट करती पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Pakistan defend Lowest target in Dubai in T20Is: दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में गुरुवार को 25 सितंबर को पाकिस्‍तान और बांग्‍लादेश के बीच एशिया कप 2025 में सुपर-4 का बेहद महत्‍वपूर्ण मुकाबला खेला गया। करो या मरो के इस मुकाबले में पाकिस्‍तान की टीम ने 11 रन से जीत दर्ज की। इसके साथ ही पाकिस्तान ने एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है, जहां उसका सामना 28 सितंबर को चिर प्रतिद्वंद्वी भारत से होगा। इस मुकाबले में पाकिस्‍तान ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए महज 135 रन बनाए और फिर बांग्‍लादेश की टीम को 124 के स्‍कोर पर रोक दिया। इसके साथ ही पाकिस्‍तान ने इस लो स्‍कोरिंग मैच को जीतकर दुबई में इतिहास रचते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराया है।

पाकिस्‍तान ने तोड़ा न्‍यूजीलैंड का 7 साल पुराना रिकॉर्ड

दुबई के गेंदबाजों के मददगार ट्रैक पर एक बार फिर पाकिस्‍तानी गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला है। बता दें कि दुबई में दो पूर्ण सदस्य टीमों के बीच टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में इससे पहले कभी इतने सबसे कम स्‍कोर का बचाव नहीं किया जा सका है। इसके साथ ही पाकिस्‍तान ने 135 रन के सबसे कम स्‍कोर का सफलतापूर्वक बचाव करने का वर्ल्‍ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड न्‍यूजीलैंड के नाम दर्ज था, जब उसने 2018 में पाकिस्‍तान के खिलाफ 144 रन के स्‍कोर का बचाव किया था।

T20 एशिया कप में सफलतापूर्वक बचाव किया गया न्यूनतम स्कोर

129/8 - श्रीलंका बनाम यूएई, मीरपुर, 2016
133/8 - बांग्लादेश बनाम यूएई, मीरपुर, 2016
135/8 - पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश, दुबई, 2025*
146/9 - पाकिस्तान बनाम यूएई, दुबई, 2025
147/7 - बांग्लादेश बनाम श्रीलंका, मीरपुर, 2016

पाकिस्तान द्वारा T20i सफलतापूर्वक बचाव किए न्यूनतम स्कोर

122/6 बनाम श्रीलंका, हंबनटोटा, 2012
132 बनाम वेस्टइंडीज, पोर्ट ऑफ स्पेन, 2017
134/8 बनाम न्यूजीलैंड, क्राइस्टचर्च, 2024
135/8 बनाम बांग्लादेश, दुबई, 2025*
135/7 बनाम बांग्लादेश, मीरपुर, 2011

Published on:

26 Sept 2025 08:33 am

Hindi News / Sports / Cricket News / पाकिस्तान ने दुबई में रच डाला इतिहास, चकनाचूर किया 7 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड

