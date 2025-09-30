Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान, अफरीदी, बाबर आजम और रिजवान की वापसी; नसीम को नहीं मिली जगह

वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछली सीरीज से बाहर हुए शाहीन शाह अफरीदी की टीम में वापसी हुई है। वहीं नसीम शाह को मौका नहीं मिला है। टीम की कमान शान मसूद के हाथों में ही है। तीन अनकैप्ड प्लेयर्स को टीम में शामिल किया गया है, जिनमें आसिफ अफरीदी, फैसल अकरम और रोहेल नजीर का नाम शामिल है।

less than 1 minute read

भारत

image

Siddharth Rai

Sep 30, 2025

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान (Photo: ANI)

Pakistan squad announced for South Africa Test series: दक्षिण अफ्रीका की टीम अक्टूबर के महीने में पाकिस्तानी दौरे पर जाएगी। जहां वह दो टेस्ट, तीन वनडे और तीन टी20 मुक़ाबले खेलेगी। टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की नेशनल सिलेक्शन कमिटी ने 18 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। इसमें तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी, पूर्व कप्तान बाबर आज़म और विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की वापसी हुई है।

वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछली सीरीज से बाहर हुए शाहीन शाह अफरीदी की टीम में वापसी हुई है। वहीं नसीम शाह को मौका नहीं मिला है। टीम की कमान शान मसूद के हाथों में ही है। तीन अनकैप्ड प्लेयर्स को टीम में शामिल किया गया है, जिनमें आसिफ अफरीदी, फैसल अकरम और रोहेल नजीर का नाम शामिल है। इन खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने का इनाम मिला है।

अफरीदी के अलावा बल्लेबाज बाबर आजम और विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान की टीम में वापसी हो गई है। पाकिस्तानी खिलाड़ी 8 अक्टूबर तक टेस्ट टीम के मुख्य कोच अजहर महमूद और NCA कोचों के मार्गदर्शन में प्री-सीरीज कैंप में शामिल होंगे।

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के तहत यह पाकिस्तान की पहली सीरीज है। इसका पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर के बीच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरा टेस्ट रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में20 से 24 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा। इसके बाद 3-3 मैचों की टी20 और वनडे सीरीज भी खेली जाएगी।

पाकिस्तान की टीम इस प्रकार है

शान मसूद (कप्तान), आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आसिफ अफरीदी, बाबर आजम, फैसल अकरम, हसन अली, इमाम-उल-हक, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), नोमान अली, रोहेल नजीर (विकेटकीपर), साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील और शाहीन शाह अफरीदी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Sept 2025 01:13 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान, अफरीदी, बाबर आजम और रिजवान की वापसी; नसीम को नहीं मिली जगह

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

‘झुक गया सिर…’, भारत को वर्ल्डकप जिताने वाले दिग्गज विकेटकीपर ने एशिया कप में टीम इंडिया की हरकतों पर उठाए सवाल

Indian Cricket Team
क्रिकेट

Asia Cup Final: मैच लाइव था, वर्ना पाकिस्तान खुद को विजेता घोषित कर देता, बीजेपी के बड़े मंत्री ने एशिया कप फाइनल पर ली चुटकी

Asia Cup final Controversary
खेल

मोहसिन नकवी से सूर्यकुमार यादव ने हाथ भी मिलाया और हंसकर बात भी की, देखें वायरल Video

Mohsin Naqvi handshak with suryakumar yadav
क्रिकेट

INDW vs SLW: टीम इंडिया का वर्ल्डकप में आरंभ होगा प्रचंड या श्रीलंका देगी झटका ? जानें हेड टू हेड आंकड़े

Cricket World Cup 2025
क्रिकेट

एशिया कप के फाइनल में हार के बाद सलमान आगा का बड़ा ऐलान, सूर्यकुमार की तरह ये काम करेगी पूरी टीम

Suryakumar yadav and salman agha
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.