दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान, अफरीदी, बाबर आजम और रिजवान की वापसी; नसीम को नहीं मिली जगह

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान (Photo: ANI)
Pakistan squad announced for South Africa Test series: दक्षिण अफ्रीका की टीम अक्टूबर के महीने में पाकिस्तानी दौरे पर जाएगी। जहां वह दो टेस्ट, तीन वनडे और तीन टी20 मुक़ाबले खेलेगी। टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की नेशनल सिलेक्शन कमिटी ने 18 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। इसमें तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी, पूर्व कप्तान बाबर आज़म और विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की वापसी हुई है।
वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछली सीरीज से बाहर हुए शाहीन शाह अफरीदी की टीम में वापसी हुई है। वहीं नसीम शाह को मौका नहीं मिला है। टीम की कमान शान मसूद के हाथों में ही है। तीन अनकैप्ड प्लेयर्स को टीम में शामिल किया गया है, जिनमें आसिफ अफरीदी, फैसल अकरम और रोहेल नजीर का नाम शामिल है। इन खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने का इनाम मिला है।
अफरीदी के अलावा बल्लेबाज बाबर आजम और विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान की टीम में वापसी हो गई है। पाकिस्तानी खिलाड़ी 8 अक्टूबर तक टेस्ट टीम के मुख्य कोच अजहर महमूद और NCA कोचों के मार्गदर्शन में प्री-सीरीज कैंप में शामिल होंगे।
आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के तहत यह पाकिस्तान की पहली सीरीज है। इसका पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर के बीच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरा टेस्ट रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में20 से 24 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा। इसके बाद 3-3 मैचों की टी20 और वनडे सीरीज भी खेली जाएगी।
शान मसूद (कप्तान), आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आसिफ अफरीदी, बाबर आजम, फैसल अकरम, हसन अली, इमाम-उल-हक, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), नोमान अली, रोहेल नजीर (विकेटकीपर), साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील और शाहीन शाह अफरीदी
