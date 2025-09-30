दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान, अफरीदी, बाबर आजम और रिजवान की वापसी; नसीम को नहीं मिली जगह

Pakistan squad announced for South Africa Test series: दक्षिण अफ्रीका की टीम अक्टूबर के महीने में पाकिस्तानी दौरे पर जाएगी। जहां वह दो टेस्ट, तीन वनडे और तीन टी20 मुक़ाबले खेलेगी। टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की नेशनल सिलेक्शन कमिटी ने 18 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। इसमें तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी, पूर्व कप्तान बाबर आज़म और विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की वापसी हुई है।