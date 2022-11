PAK vs NZ T20 Live Streaming: पाकिस्तान-न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल आज, जानें कब और कहां देखें मैच

PAK vs NZ T20 world cup 1st semifinal: कब है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला?

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला नौ नवंबर यानी बुधवार को है।



PAK vs NZ T20 world cup 1st semifinal: कहां खेला जाएगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मैच?

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा।



PAK vs NZ T20 world cup 1st semifinal: कब शुरू होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला?

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से है। टॉस एक दोपहर 1:00 बजे होगा।



PAK vs NZ T20 world cup 1st semifinal: कौन से टीवी चैनल पर प्रसारित होगा मैच?

टी20 वर्ल्ड कप के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) के पास है। आप स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं।



PAK vs NZ T20 world cup 1st semifinal: फोन या लैपटॉप पर कैसे देख सकते हैं लाइव मैच?

इस मैच की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में डिज्नी प्लस हॉटस्टार (Disney+ Hotstar) एप पर देखी जा सकती है। इसके अलावा आप मैच से जुड़ी खबरें, लाइव अपडेट्स और रिकॉर्ड्स www.amarujala.com पर भी पढ़ सकते हैं।