Harmanpreet Kaur Viral Video: भारत बनाम पाकिस्‍तान का मुकाबला हो और मैच शांति से निपट जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। रविवार रात आईसीसी महिला वर्ल्‍ड कप 2025 के लीग चरण में भारत और पाकिस्‍तान के बीच खेले गए मुकाबले में उस समय माहौल काफी गर्मा गया, जब पाकिस्‍तानी गेंदबाज नशरा संधू ने गेंद फेंकने के बाद हरमनप्रीत कौर को गुस्‍से में घूरा। ऐसे में मैदान पर अपनी गर्म मिजाजी के लिए मशहूर हरमनप्रीत कौर कहां चुप बैठने वाली थीं। हरमन ने पहले तो नशरा को घूरा फिर गाली से करारा जवाब दिया। हरमनप्रीत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।