पाकिस्तानी गेंदबाज ने हरमनप्रीत कौर को गुस्‍से में घूरा तो भारतीय कप्तान ने गाली से दिया करारा जवाब, वायरल हुआ वीडियो

Harmanpreet Kaur Viral Video: भारत बनाम पाकिस्‍तान के मैच में एक समय माहौल गर्मा गया, जब पाकिस्तानी गेंदबाज नशरा संधू ने गेंद फेंकने के बाद गुस्‍से में हरमनप्रीत कौर को घूरा। भारतीय कप्तान ने इसका जवाब गाली से दिया।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 06, 2025

Harmanpreet Kaur Viral Video

मैच के दौरान पाकिस्‍तानी गेंदबाज नशरा संधू और भारतीय कप्‍तान हरमनप्रीत कौर। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

Harmanpreet Kaur Viral Video: भारत बनाम पाकिस्‍तान का मुकाबला हो और मैच शांति से निपट जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। रविवार रात आईसीसी महिला वर्ल्‍ड कप 2025 के लीग चरण में भारत और पाकिस्‍तान के बीच खेले गए मुकाबले में उस समय माहौल काफी गर्मा गया, जब पाकिस्‍तानी गेंदबाज नशरा संधू ने गेंद फेंकने के बाद हरमनप्रीत कौर को गुस्‍से में घूरा। ऐसे में मैदान पर अपनी गर्म मिजाजी के लिए मशहूर हरमनप्रीत कौर कहां चुप बैठने वाली थीं। हरमन ने पहले तो नशरा को घूरा फिर गाली से करारा जवाब दिया। हरमनप्रीत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

बल्‍ले से कुछ खास नहीं कर सकीं हरमनप्रीत कौर

भारतीय कप्‍तान हरमनप्रीत कौर पाकिस्तान के खिलाफ महिला वर्ल्ड कप 2025 में भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सकीं। वह 34 गेंदों का सामना करते हुए 19 रन बना पाई। हालांकि उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दरअसल, ये घटना भारतीय पारी के 22वें ओवर की है। नशरा संधू ने इस ओवर की आखिरी गेंद फेंकने के बाद हरमनप्रीत को गुस्‍से में घूरा। इस पर भारतीय कप्‍तान ने भी आंख दिखाते हुए गाली से करारा जवाब दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर जमकर रिएक्‍शन दे रहे हैं।

एक नजर मैच पर

टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 247 रन बनाए। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब भारत 200 के आसपास रुकता नजर आ रहा था, लेकिन डेथ ओवर्स में ऋचा घोष ने विस्‍फोटक बल्‍लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 250 के पास पहुंचा दिया। भारत की ओर से कोई बल्‍लेबाज अर्धशतक नहीं लगा सका। वहीं, पाकिस्तान की ओर डायना बेग ने 4 विकेट लिए।

सिदरा अमीन ने खेली 81 रनों की पारी

भारत के 248 रने के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम 43 ओवर में महज 159 के स्कोर पर ढेर हो गई और भारत ने मुकाबला 88 रनों से अपने नाम किया। पाकिस्‍तान की ओर से सिदरा अमीन ने 81 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर से उन्‍हें किसी अन्‍य का साथ नहीं मिल सका। भारत की ओर से क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने तीन-तीन विकेट लिए।

Published on:

06 Oct 2025 10:14 am

Hindi News / Sports / Cricket News / पाकिस्तानी गेंदबाज ने हरमनप्रीत कौर को गुस्‍से में घूरा तो भारतीय कप्तान ने गाली से दिया करारा जवाब, वायरल हुआ वीडियो

