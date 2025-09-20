भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की हालत खराब! बुलाना पड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, रद्द की PC

IND vs PAK: एशिया कप 2025 में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा पाकिस्तान टीम से हाथ न मिलने का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को पाकिस्तान की टीम एक बार फिर टीम इंडिया का सामना करेगी और एक बार फिर सूर्या एंड कंपनी हेंडशेक बायकॉट के लिए तैयार है। 14 सितंबर को दोनों टीमों की भिड़ंत के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को काफी कुछ झेलना पड़ा है। अब हालत ऐसी हो गई है कि मैनेजर ने टीम को प्रोत्साहित करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर बुलाया है।
यही नहीं पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने मैच से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द कर दी है। ऐसे में 21 सितंबर को होने वाले भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले बवाल फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान को सिर्फ इस बात का मलाल है कि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच खत्म करने के बाद उनसे हैंडशेक नहीं किया। इसके लिए उन्होंने आईसीसी को शिकायत कर दी। मैच रेफरी को हटाने की मांग कर दी। यूएई के खिलाफ मैच न खेलने की धमकी दे दी।
हालांकि किसी भी क्रिकेट के नियम बुक में ये नहीं लिखा है कि विरोधी टीम के खिलाड़ियों से हाथ मिलाना जरूरी है। ऐसे में पाकिस्तान जो राग अलाप रहा है, उसमें वह खुद फंसता जा रहा है और खुद की बेइज्जती करा रहा है। यही वजह है कि आज उन्हें मोटिवेशनल स्पीकर बुलाना पड़ा है।
14 सितंबर को पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहलगाम आंतकी हलमे के पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान दिखाने के लिए पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाया था। जिसके बाद पाकिस्तान ने काफी हंगामा किया लेकिन आईसीसी ने उसे ही फटकार लगाई। पाकिस्तानी कप्तान ने आज शाम को मैच से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड नहीं किया। ऐसे में हाथ न मिलाने का मामला और गरमाता जा रहा है।