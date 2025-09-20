भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की हालत खराब! बुलाना पड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, रद्द की PC

यही नहीं पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने मैच से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द कर दी है। ऐसे में 21 सितंबर को होने वाले भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले बवाल फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान को सिर्फ इस बात का मलाल है कि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच खत्म करने के बाद उनसे हैंडशेक नहीं किया। इसके लिए उन्होंने आईसीसी को शिकायत कर दी। मैच रेफरी को हटाने की मांग कर दी। यूएई के खिलाफ मैच न खेलने की धमकी दे दी।