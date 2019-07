पाकिस्तानी ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक का खुलासा, शादी के बाद 5-6 महिलाओं से रहा है अफेयर

नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक इस वक्त सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल, उनके ट्रोल होने की वजह उन्हीं के द्वारा किया गया एक सनसनीखेज खुलासा है। एक टीवी शो के दौरान अब्दुल रज्जाक ने ये खुलासा किया है कि शादी के बाद 5-6 महिलाओं से उनके नाजायज संबंध रहे हैं। इस खुलासे के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है।

पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक ने गिनाईं हार्दिक पांड्या की बैटिंग की कमियां

एक अफेयर तो डेढ़ साल तक चला

एक पाकिस्तानी टीवी कार्यक्रम में बैठे 39 साल के अब्दुल रज्जाक ने कहा है कि शादी के बाद भी उनके 5-6 एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर रहे हैं। रज्जाक ने ये कबूल किया कि उनका एक अफेयर तो करीब डेढ़ साल तक चला था। आपको बता दें कि अब्दुल रज्जाक अभी शादीशुदा हैं और उनकी पत्नी का नाम आएशा है। इतना ही नहीं उनके दो बच्चे भी हैं।

तमन्ना भाटिया के साथ जुड़ा था रज्जाक का नाम

ऑन कैमरा इतना बड़ा खुलासा कर रज्जाक ने अपनी फजीहत करा ली है। वर्ल्ड कप के दौरान ही अब्दुल रज्जाक ने टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को ट्रेनिंग देने की बात कही थी। उनके इस बयान को लेकर भी वो सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हुए थे। आपको बता दें अब्दुल रज्जाक का नाम एक समय पर बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के साथ भी जुड़ा था। उस वक्त रज्जाक शादीशुदा थे और इन दोनों को एक ज्वैलरी शॉप में देखा गया था। दोनों की एक फोटो वायरल हुई थी, जिसको लेकर इन दोनों की खबरों खूब जोर पकड़ा था।

38 की उम्र में अबदुल रज्जाक करेंगे क्रिकेट में वापसी, PSL में खेलना है टारगेट

आपको बता दें कि अब्दुल रज्जाक पाकिस्तान के बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक रहे हैं। उन्होंने 18 साल अपने देश के लिए क्रिकेट खेला है। इस दौरान उन्होंने 46 टेस्ट मै, 265 वनडे और 32 टी20 मैच खेले हैं।

Abdul Razzaq q openly admitting that he has had 5-6 extramarital affairs till now... Looks proud of it. Now, we know why, and what, he wanted to coach Pandya. #KarkeAaya 😆😂 pic.twitter.com/tEwHiChQyq