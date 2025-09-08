Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

मोहम्मद नवाज ने हैट्रिक के साथ पंजा खोलकर काटा गदर तो अफगानिस्तान नाम दर्ज हुआ ये शर्मनाक रिकॉर्ड

Mohammad Nawaz Hat Trick: पाकिस्तान के मोहम्‍मद नवाज ने हैट्रिक के साथ पंजा खोलते हुए कमाल का प्रदर्शन किया है, जिसके चलते अफगानिस्तान की टीम महज 66 रन पर ऑलआउट हो गई।

भारत

lokesh verma

Sep 08, 2025

Mohammad Nawaz Hat Trick
पाकिस्‍तानी स्पिन ऑलराउंडर मोहम्‍मद नवाज। (फोटो सोर्स: IANS)

Mohammad Nawaz Hat Trick: एशिया कप 2025 से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने रविवार को त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रनों से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस लो स्‍कोरिंग मुकाबले में विकेटों की हैट्रिक लेने वाले मोहम्मद नवाज ने पांच विकेट हॉल भी लिया। इसके साथ ही उन्‍होंने जहां अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया। वहीं, दूसरी ओर 66 के स्‍कोर पर ऑलआउट होने वाली अफगानिस्‍तान टीम के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया। यह उसका टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में दूसरा सबसे कम स्‍कोर है। इस त्रिकोणीय सीरीज के बाद अब ये दोनों ही टीमें आठ देशों के एशिया कप 2025 में उतरेंगी।

पाकिस्‍तान ने जैसे-तैसे बनाए 141 रन

पाकिस्‍तान की टीम इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर सिर्फ 141 रन ही बना सकी। पारी की तीसरी ही गेंद पर सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान का विकेट गिरा और फिर नियमित अंतराल पर विकेट गिरते गए। सैम अयूब (17) और फख़र ज़मान (27) ने टीम को संभाला, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। कप्तान आगा (24), मोहम्मद नवाज़ (25) और हसन नवाज़ (15) के योगदान की बदौलत पाकिस्तान की टीम फाइटिंग टोटल तक पहुंच सकी।

एशिया कप से पहले ट्राई सीरीज जीतकर फूले नहीं समां रहे पाकिस्तान के कप्तान, भारत समेत विपक्षी टीमों को दी ये चेतावनी
क्रिकेट
Salman Agha on Asia Cup 2025

मोहम्‍मद नवाज की हैट्रिक

अफगानिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने पहले चार ओवरों में ही सलामी बल्लेबाज गुरबाज (5) और अटल (13) के विकेट गंवा दिए। इसके बाद छठे ओवर में मोहम्मद नवाज ने अपना कहर बरपाया। पाकिस्तानी स्पिनर ने लगातार गेंदों पर दरवेश रसूली, उमरजई और जादरान को आउट किया और टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में हैट्रिक लेने वाले अपने देश के तीसरे गेंदबाज बन गए।

नवाज ने अकेले आउट की आधी टीम

नवाज का कहर यहीं नहीं रुका उन्होंने अपने चार ओवरों में 19 रन देकर पांच विकेट लिए, जिसकी बदौलत पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सिर्फ 66 रनों पर समेट दिया। यह राशिद खान एंड कंपनी का टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में दूसरा सबसे कम ऑल-आउट स्कोर भी रहा, जो एशिया कप से पहले एक चिंताजनक संकेत है।

T20i में अफगानिस्तान का सबसे कम ऑलआउट स्कोर

56 बनाम दक्षिण अफ्रीका, तारूबा, 2024
66 बनाम पाकिस्तान, शारजाह, 2025
72 बनाम बांग्लादेश, मीरपुर, 2014
80 बनाम दक्षिण अफ्रीका, ब्रिजटाउन, 2010
80 बनाम इंग्लैंड, कोलंबो (रिपब्लिकन), 2012

T20i में पाकिस्तान के लिए 5 विकेट

5/3 - सूफि‍यान मुकीम बनाम ज़िम्बाब्वे, बुलावायो, 2024
5/6 - उमर गुल बनाम न्यूजीलैंड, द ओवल, 2009
5/6 - उमर गुल बनाम दक्षिण अफ्रीका, सेंचुरियन, 2013
5/14 - इमाद वसीम बनाम वेस्टइंडीज, दुबई, 2016
5/19 - मोहम्मद नवाज बनाम अफगानिस्तान, शारजाह, 2025
5/30 - हसन अली बनाम बांग्लादेश, लाहौर, 2025

Latest Cricket News

Published on:

08 Sept 2025 09:15 am

Hindi News / Sports / Cricket News / मोहम्मद नवाज ने हैट्रिक के साथ पंजा खोलकर काटा गदर तो अफगानिस्तान नाम दर्ज हुआ ये शर्मनाक रिकॉर्ड

