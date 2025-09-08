मोहम्मद नवाज ने हैट्रिक के साथ पंजा खोलकर काटा गदर तो अफगानिस्तान नाम दर्ज हुआ ये शर्मनाक रिकॉर्ड

Mohammad Nawaz Hat Trick: एशिया कप 2025 से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने रविवार को त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रनों से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस लो स्‍कोरिंग मुकाबले में विकेटों की हैट्रिक लेने वाले मोहम्मद नवाज ने पांच विकेट हॉल भी लिया। इसके साथ ही उन्‍होंने जहां अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया। वहीं, दूसरी ओर 66 के स्‍कोर पर ऑलआउट होने वाली अफगानिस्‍तान टीम के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया। यह उसका टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में दूसरा सबसे कम स्‍कोर है। इस त्रिकोणीय सीरीज के बाद अब ये दोनों ही टीमें आठ देशों के एशिया कप 2025 में उतरेंगी।