पाकिस्तानियों को लगता है दुनिया के सारे मुसलमान…’, पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने सुनाया पुराना किस्सा

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार ऑलराउंडर इरफान पठान ने एक इंटरव्यू में ढेर सारे खुलासे किए हैं। रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली और एस धोनी से लेकर हार्दिक पंड्या तक को लेकर इरफान पठान ने ढेर सारी बातें कहीं। इस दौरान इरफान ने पाकिस्तानियों को जमकर लताड़ लगाई। इंटरव्यू में शाहिद अफरीदी और उनके रिलेशन के बारे में जब सवाल पूछा गया तो इरफान ने कहा, "पाकिस्तानियों को लगता है कि सारी दुनिया के जो मुसलमान हैं, उनकी जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी है।'
इरफान पठान और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के बीच नोक झोंक के किस्से काफी वायरल हुए हैं। अफरीदी के बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे कहा, "उनकी यह गलतफहमी है, जो मुझे लगता है कि पहले अपने आप पर ध्यान देना चाहिए।" इरफान ने अपडेट डेब्यू टाइम की बात बताते हुए कहा कि जब मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आया ही था, तब शाहिद अफरीदी ने हर्षा भोगले को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने वह असली पठान हैं।
उन्होंने इरफान पठान को नकली पठान बताया था। इंटरव्यू में शाहिद अफरीदी ने इरफान पठान को नकली पठान और खुद को असली पठान बताया था। इरफान पठान ने शाहिद अफरीदी को इस बात के लिए बदतमीज बताया कहा। इरफान ने बताया कि जब जब वह क्रिकेट के मैदान पर सामने आया, मैंने उसे आउट किया। वनडे वर्ल्डकप से लेकर टी20 वर्ल्डकप के फाइनल तक।
2003 में टेस्ट क्रिकेट के जरिए इंटरनेशनल पिच पर कदम रखने वाले इरफान पठान ने 29 टेस्ट, 120 वनडे और 24 टी20 मैच खेले। उन्होंने भारत के लिए 2007 वर्ल्डकप जीता। उन्होंने टेस्ट में 100, वनडे में 173 और टी20 में 28 विकेट हासिल किए। इरफान का करियर ज्यादा लंबा नहीं चला और 2 अक्टूबर 2012 को आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला। उन्होंने अपने जल्दी करियर खत्म होने के लिए धोनी को भी जिम्मेदार बताया।