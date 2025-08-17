पाकिस्तानियों को लगता है दुनिया के सारे मुसलमान…’, पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने सुनाया पुराना किस्सा

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार ऑलराउंडर इरफान पठान ने एक इंटरव्यू में ढेर सारे खुलासे किए हैं। रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली और एस धोनी से लेकर हार्दिक पंड्या तक को लेकर इरफान पठान ने ढेर सारी बातें कहीं। इस दौरान इरफान ने पाकिस्तानियों को जमकर लताड़ लगाई। इंटरव्यू में शाहिद अफरीदी और उनके रिलेशन के बारे में जब सवाल पूछा गया तो इरफान ने कहा, "पाकिस्तानियों को लगता है कि सारी दुनिया के जो मुसलमान हैं, उनकी जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी है।'