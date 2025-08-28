बिहार के कद्दावर नेता पप्पू यादव के बेटे ने DPL में मचाया तहलका, खेल डाली सीजन की सबसे बड़ी पारी

Sarthak Ranjan Century in DPL 2025: दिल्ली प्रीमियर लीग में गुरुवार को नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर और नई दिल्ली टाइगर्स के बीच मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 199 रन बनाए। दिल्ली स्ट्राइकर की शुरुआत शानदार रही और सार्थक रंजन के साथ अर्णव बुग्गा ने पहले विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी की। अर्णव 11 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन सार्थक रंजन एक छोर पर जमें रहे और शतक जड़ दिया।
नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर को एक छोर से संभाले रखने वाले सार्थक ने 58 गेंद में 7 चौके और 7 चौकों की मदद से 100 रन की पारी खेली। यह इस सीजन का पहला शतक है। रंजन ने 172 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और पंकज जयसवाल की गेंद पर आउट हुए। सार्थक के अलावा अर्जुन रापड़िया ने 30 गेंद में चार चौके और तीन छक्कों की मदद से 47 रन की पारी खेली, जिसकी बदौलत नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर ने 20 ओवर में 199 रन बनाए। अब नई दिल्ली टाइगर्स को जीत के लिए 200 रन बनाने होंगे।
आपको बता दें कि सार्थक रंजन बिहार के कद्दावर नेता पप्पू यादव के बेटे हैं। 28 साल के सार्थक का जन्म 25 सितंबर को दिल्ली में ही हुआ था। पिता की तरह सार्थक का करियर भी विवादों से घिरा रहा है। उन्मुक्त चंद और हितेन दलाल से पहले जब सार्थक का चयन दिल्ली की टीम में सैयद मुश्ताक अली इंटर स्टेट टी20 टूर्नामेंट के लिए हुआ था, तो चयन समीति पर काफी सवाल उठे थे। हालांकि उस सीजन रंजन को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। 2018 नवंबर में उन्होंने दिल्ली के लिए टी20 में डेब्यू किया।
हैदराबाद के खिलाफ सार्थक रंजन ने फर्स्ट क्लास डेब्यू किया और ओपनिंग करते हुए हितेन दलाल के साथ पहले रणजी मैच में 20 रन की पारी खेल पाए। सार्थक अपनी बल्लेबाजी से शुरुआत में ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए। नई गेंद के सामने वह संघर्ष करते दिखे। हालांकि दिल्ली प्रीमियर लीग के दूसरे सीज़न के 40 में मुकाबले में सार्थक की संघर्ष का फल मिला और उन्होंने शतक जड़ इतिहास रच दिया।