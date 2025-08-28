बिहार के कद्दावर नेता पप्पू यादव के बेटे ने DPL में मचाया तहलका, खेल डाली सीजन की सबसे बड़ी पारी

आपको बता दें कि सार्थक रंजन बिहार के कद्दावर नेता पप्पू यादव के बेटे हैं। 28 साल के सार्थक का जन्म 25 सितंबर को दिल्ली में ही हुआ था। पिता की तरह सार्थक का करियर भी विवादों से घिरा रहा है। उन्मुक्त चंद और हितेन दलाल से पहले जब सार्थक का चयन दिल्ली की टीम में सैयद मुश्ताक अली इंटर स्टेट टी20 टूर्नामेंट के लिए हुआ था, तो चयन समीति पर काफी सवाल उठे थे। हालांकि उस सीजन रंजन को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। 2018 नवंबर में उन्होंने दिल्ली के लिए टी20 में डेब्यू किया।