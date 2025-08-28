Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

बिहार के कद्दावर नेता पप्पू यादव के बेटे ने DPL में मचाया तहलका, खेल डाली सीजन की सबसे बड़ी पारी

Delhi Premier League 2025: बिहार के कद्दावार नेता पप्पू यादव के बेटे ने दिल्ली प्रीमियर लीग में गुरुवार को सीजन की सबसे बड़ी पारी खेल डाली। उन्होंने 7 छक्के और इतने ही चौकों की मदद से शतक पूरा किया।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 28, 2025

pappu yadav son sarthak ranjan score first century in dpl 2025
सार्थक रंजन ने दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में पहला शतक जड़ा (फोट- ANI and DPL)

Sarthak Ranjan Century in DPL 2025: दिल्ली प्रीमियर लीग में गुरुवार को नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर और नई दिल्ली टाइगर्स के बीच मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 199 रन बनाए। दिल्ली स्ट्राइकर की शुरुआत शानदार रही और सार्थक रंजन के साथ अर्णव बुग्गा ने पहले विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी की। अर्णव 11 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन सार्थक रंजन एक छोर पर जमें रहे और शतक जड़ दिया।

नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर को एक छोर से संभाले रखने वाले सार्थक ने 58 गेंद में 7 चौके और 7 चौकों की मदद से 100 रन की पारी खेली। यह इस सीजन का पहला शतक है। रंजन ने 172 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और पंकज जयसवाल की गेंद पर आउट हुए। सार्थक के अलावा अर्जुन रापड़िया ने 30 गेंद में चार चौके और तीन छक्कों की मदद से 47 रन की पारी खेली, जिसकी बदौलत नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर ने 20 ओवर में 199 रन बनाए। अब नई दिल्ली टाइगर्स को जीत के लिए 200 रन बनाने होंगे।

ये भी पढ़ें

Sri Lanka Squad for Asia Cup 2025: श्रीलंका ने एशिया कप के लिए टीम का किया ऐलान, जानें किन्हें मिली जगह
क्रिकेट
Sri Lanka Squad Asia Cup 2025 Cricket News Asia Cup

विवादों से घिरा रहा करियर

आपको बता दें कि सार्थक रंजन बिहार के कद्दावर नेता पप्पू यादव के बेटे हैं। 28 साल के सार्थक का जन्म 25 सितंबर को दिल्ली में ही हुआ था। पिता की तरह सार्थक का करियर भी विवादों से घिरा रहा है। उन्मुक्त चंद और हितेन दलाल से पहले जब सार्थक का चयन दिल्ली की टीम में सैयद मुश्ताक अली इंटर स्टेट टी20 टूर्नामेंट के लिए हुआ था, तो चयन समीति पर काफी सवाल उठे थे। हालांकि उस सीजन रंजन को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। 2018 नवंबर में उन्होंने दिल्ली के लिए टी20 में डेब्यू किया।

हैदराबाद के खिलाफ सार्थक रंजन ने फर्स्ट क्लास डेब्यू किया और ओपनिंग करते हुए हितेन दलाल के साथ पहले रणजी मैच में 20 रन की पारी खेल पाए। सार्थक अपनी बल्लेबाजी से शुरुआत में ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए। नई गेंद के सामने वह संघर्ष करते दिखे। हालांकि दिल्ली प्रीमियर लीग के दूसरे सीज़न के 40 में मुकाबले में सार्थक की संघर्ष का फल मिला और उन्होंने शतक जड़ इतिहास रच दिया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

28 Aug 2025 09:12 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / बिहार के कद्दावर नेता पप्पू यादव के बेटे ने DPL में मचाया तहलका, खेल डाली सीजन की सबसे बड़ी पारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.