मैंने फिर से बॉलिंग शुरू कर दी है… IPL 2026 से पहले SRH के फैंस को इस स्टार खिलाड़ी ने दिया बड़ा अपडेट

कमिंस की गैरमौजूदगी में सनराइजर्स हैदराबाद ने विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन को कप्तानी सौंपी है, जिसका कमिंस ने जोरदार समर्थन किया है। कमिंस ने कहा कि पिछले एक साल में ईशान ने अपनी घरेलू टीम के लिए कप्तानी करते हुए काफी सफलता हासिल की है। इसके साथ ही उन्‍होंने यह भी कहा कि हमारे पास स्थानीय खिलाड़ियों का एक काफी अनुभवी गेंदबाजी ग्रुप है। मैं निश्चित रूप से उन स्थानीय खिलाड़ियों पर भरोसा कर रहा हूं।