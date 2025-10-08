ऑस्ट्रेलिया टीम को लगा बड़ा झटका, चोट के चलते कप्तान ही एशेज टेस्ट सीरीज से हुआ बाहर!

Pat Cummins Ruled Out: इंग्‍लैंड के खिलाफ एसेज टेस्‍ट सीरीज से पहले ऑस्‍ट्रेलिया की टीम को बड़ा झटका लगा है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस एशेज सीरीज की शुरुआत से ही बाहर रहेंगे और पूरी सीरीज़ से भी बाहर हो सकते हैं, क्योंकि नए स्कैन से पता चला है कि उनकी पीठ में खिंचाव की समस्या अभी तक ठीक नहीं हुई है। खुद कमिंस ने पहले भरोसा जताया था कि वह एसेज सीरीज में अहम भूमिका निभाएंगे, लेकिन 21 नवंबर से शुरू हो रहे पर्थ में पहले टेस्ट मैच में उनके खेलने की संभावना नहीं है और वह सभी पांच टेस्ट मैचों से भी बाहर हो सकते हैं। उनकी जगह स्टीव स्मिथ बेन स्टोक्स की इंग्लैंड टीम का सामना करने के लिए संभावित कार्यवाहक कप्तान बन सकते हैं।