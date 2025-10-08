Patrika LogoSwitch to English

ऑस्ट्रेलिया टीम को लगा बड़ा झटका, चोट के चलते कप्तान ही एशेज टेस्ट सीरीज से हुआ बाहर!

Pat Cummins Ruled Out: इंग्‍लैंड के खिलाफ एसेज सीरीज से पहले ऑस्‍ट्रेलिया के खेमे से बुरी खबर सामने आ रही है। टीम के कप्‍तान पैट कमिंस चोट के चलते पर्थ टेस्ट से बाहर हो गए हैं और उनका पूरी सीरीज से बाहर होना भी तय माना जा रहा है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 08, 2025

Pat Cummins Ruled Out

Pat Cummins and Steve Smith (Photo: IANS)

Pat Cummins Ruled Out: इंग्‍लैंड के खिलाफ एसेज टेस्‍ट सीरीज से पहले ऑस्‍ट्रेलिया की टीम को बड़ा झटका लगा है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस एशेज सीरीज की शुरुआत से ही बाहर रहेंगे और पूरी सीरीज़ से भी बाहर हो सकते हैं, क्योंकि नए स्कैन से पता चला है कि उनकी पीठ में खिंचाव की समस्या अभी तक ठीक नहीं हुई है। खुद कमिंस ने पहले भरोसा जताया था कि वह एसेज सीरीज में अहम भूमिका निभाएंगे, लेकिन 21 नवंबर से शुरू हो रहे पर्थ में पहले टेस्ट मैच में उनके खेलने की संभावना नहीं है और वह सभी पांच टेस्ट मैचों से भी बाहर हो सकते हैं। उनकी जगह स्टीव स्मिथ बेन स्टोक्स की इंग्लैंड टीम का सामना करने के लिए संभावित कार्यवाहक कप्तान बन सकते हैं।

पिछले हफ्ते ही कराया अपडेट स्कैन

द ऐज की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि 32 वर्षीय पैट कमिंस ने टेस्ट समर से पहले अपनी प्रगति स्पष्ट करने के लिए पिछले हफ़्ते अपडेट स्कैन कराया था। उन्हें बताया गया था कि हालांकि तनाव का "हॉट स्पॉट" ठीक हो रहा है, लेकिन अभी तक वह गेंदबाजी करने के लिए पर्याप्त रूप से ठीक नहीं हुए हैं। इस अपडेट के बाद उनकी वापसी साल के आखिरी कुछ हफ़्तों तक टल सकती है, जिससे उनके लिए एशेज सीरीज के लिए समय पर लय हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।

स्कॉट बोलैंड ने दी तेज गेंदबाजी को मजबूती

पैट कमिंस के लिए सबसे अच्छी स्थिति यही हो सकती है कि वह एशेज के आखिरी दौर में टीम में वापसी करें, ठीक वैसे ही जैसे स्कॉट बोलैंड ने हाल की गर्मियों में तेज गेंदबाजी को मज़बूत किया है। बोलैंड अब पर्थ में जोश हेज़लवुड और मिशेल स्टार्क के बाद तीसरे सबसे तेज़ गेंदबाज़ के रूप में नजर आ रहे हैं। वहीं, कमिंस का पीठ में चोट के कारण बाहर होना ऑस्ट्रेलिया के लिए 2018 से चली आ रही एशेज सीरीज़ को बरकरार रखने की संभावनाओं के लिए एक बड़ा झटका है।

2011 के बाद से इंग्लैंड ने ऑस्‍ट्रेलिया में नहीं जीता कोई टेस्‍ट

इंग्लैंड ने 2011 के बाद से ऑस्ट्रेलियाई धरती पर कोई टेस्ट नहीं जीता है, लेकिन इस खबर से उन्हें फायदा जरूर मिलेगा कि अब उनका सामना ऑस्ट्रेलिया के सबसे मज़बूत कप्तान और तेज़ गेंदबाज़ों के अगुआ से नहीं होगा।

एक महीने पहले ये कहा था पैट कमिंस ने

बता दें कि कमिंस से जब एक महीने पहले ब्रिस्बेन में पूछा गया था कि जब उनसे पूछा गया कि क्या एशेज की शुरुआत में उनके नहीं खेलने की संभावना है। इस पर उन्‍होंने कहा था कि यह बहुत बुरा होगा। हम इसके लिए हर संभव कोशिश करेंगे और कुछ फैसले भी जल्दबाजी में लेंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम रिहैबिलिटेशन सही तरीके से करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे।

