PBKS vs RCB: प्रियांश आर्या ने IPL 2025 में फिर दिखाया कमाल, Yashasvi Jaiswal को पीछे छोड़ इस मामले में बने नंबर-1

Priyansh Arya: पंजाब किंग्स के युवा ओपनर प्रियांश आर्या IPL के मौजूदा सीजन में पावरप्ले में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।

भारत•Apr 20, 2025 / 08:28 pm• satyabrat tripathi

Priyansh Arya hit most sixes in Powerplay in IPL 2025: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भले ही IPL 2025 का 37वां मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम कर लिया हो, लेकिन पंजाब किंग्स के 23 वर्षीय विस्फोटक बल्लेबाज प्रियांश आर्या ने इस मैच में अपने खाते में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। दरअसल, वह IPL के मौजूदा सीजन में पावरप्ले में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में राजस्थान रॉयल्स युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल को पीछे छोड़ दिया है।