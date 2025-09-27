भारत के खिलाफ मैच में गंदी हरकत के लिए Haris Rauf पर भारी भरकम जुर्माना, PCB अध्यक्ष भरेंगे अपनी जेब से  

भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को होने वाले एशिया कप 2025 फाइनल की तैयारियों में क्रिकेट से इतर मुद्दों का भी जोर रहा है। भारत के खिलाफ सुपर 4 के मुकाबले में हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान ने भारत विरोधी गंदी हरकत की थी तो वहीं, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने राजनीतिक बयान दिया था। गुरुवार और शुक्रवार को दोनों टीमों के खिलाड़ियों को आईसीसी ने आचार संहिता के उल्लंघन के लिए फटकार लगाई थी। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर मैच फ़ीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। जबकि सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फ़रहान को 'गन सेलिब्रेशन' के लिए सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है।
सूर्यकुमार पर 14 सितंबर को भारत की ग्रुप-स्टेज जीत के बाद मैच के बाद की गई उनकी टिप्पणियों के लिए आरोप लगाए गए, जब उन्होंने जीत को पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों और सशस्त्र बलों को समर्पित किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शिकायत की कि उनकी टिप्पणियों में राजनीतिक रंग था। सूर्यकुमार ने तर्क दिया कि ये टिप्पणियां उनके देशवासियों के साथ एकजुटता में की गई थीं, लेकिन मैच रेफरी रिची रिचर्डसन इससे सहमत नहीं थे।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अब इस फैसले के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है। अपील पर आधिकारिक फैसला 28 सितंबर के बाद यानी टूर्नामेंट खत्म होने के बाद आने की संभावना है। शुरुआत में यह बताया गया था कि आईसीसी ने सूर्यकुमार पर कोई आरोप नहीं लगाया है।
दुबई में सुपर 4 मुकाबले के दौरान हारिस रऊफ को उनके आक्रामक व्यवहार के लिए दंडित किया गया है। उन्होंने भारत के सलामी बल्लेबाजों के साथ बहस की और बाउंड्री के पास फैंस को इशारे और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के लिए उनकी रिपोर्ट भी की गई। आईसीसी ने उन पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया है। '6-0' और 'प्लेन' वाले इशारों को भी राजनीतिक रंग दिया गया, क्योंकि रऊफ ने भारतीय सैनिकों पर कटाक्ष करने की कोशिश की थी।
पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी इस मामले में रऊफ का समर्थन करते नजर आ रहे हैं और वह खुद अपनी जेब से जुर्माना भी भरेंगे। पाकिस्तान में रिपोर्टों के अनुसार, नकवी ने ऐसा कहा है। वहीं, माना जा रहा है कि इससे खुद नकवी भी मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक भड़काऊ वीडियो पोस्ट करके गैर-पेशेवर रवैया दिखाया था, जिसमें उन्होंने हवाई जहाज़ जैसा इशारा किया था।