भारत के खिलाफ मैच में गंदी हरकत के लिए Haris Rauf पर भारी भरकम जुर्माना, PCB अध्यक्ष भरेंगे अपनी जेब से  

भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को होने वाले एशिया कप 2025 फाइनल की तैयारियों में क्रिकेट से इतर मुद्दों का भी जोर रहा है। भारत के खिलाफ सुपर 4 के मुकाबले में हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान ने भारत विरोधी गंदी हरकत की थी तो वहीं, भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने राजनीतिक बयान दिया था। गुरुवार और शुक्रवार को दोनों टीमों के खिलाड़ियों को आईसीसी ने आचार संहिता के उल्लंघन के लिए फटकार लगाई थी। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर मैच फ़ीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। जबकि सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फ़रहान को 'गन सेलिब्रेशन' के लिए सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है।