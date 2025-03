Phalodi Satta Bazar Prediction for IND vs NZ Final: भारत या न्‍यूजीलैंड कौन जीतेगा चैंपियंस ट्रॉफी? फलोदी सट्टा बाजार ने की भविष्यवाणी

Phalodi Satta Bazar Prediction for IND vs NZ Final: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 (Champions Trophy 2025) में भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले फाइनल के विजेता को लेकर दिग्‍गजों के अपने-अपने दावे हैं। इस महामुकाबले के विजेता को लेकर फलोदी सट्टा बाजार ने भविष्यवाणी की। आइये बताते हैं कि ये सट्टा बाजार किसे चैंपियन बना रहा है।

Phalodi Satta Bazar Prediction for India vs New Zealand Final: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी (Champions Trophy 2025) का खिताबी मुकाबला अब से आज रविवार 9 मार्च को कुछ ही घंटे बाद दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्‍टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले क्रिकेट के दिग्‍गजों ने टूर्नामेंट के विजेता को लेकर दावे करने शुरू कर दिए हैं। कोई दूसरी बार न्‍यूजीलैंड के खिताब जीतने की बात कह रहा है तो भारत को तीसरी बार चैंपियन बना रहा है। इसी बीच राजस्‍थान के फलोदी सट्टा बाजार से भी चैंपियंस ट्रॉफी के विजेता को लेकर बड़ी भविष्‍यवाणी हुई है। आइये आपको भी बताते हैं कि राजस्‍थान का चर्चित सट्टा बाजार कौन सी टीम को जिता रहा है।

चैंपियंस ट्रॉफी में दूसरी बार होगी भिड़ंत बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत और न्‍यूजीलैंड की भिड़ंत पहले भी ग्रुप स्‍टेट के मैच में हो चुकी है। उस मैच में भारतीय टीम ने कीवियों को 44 रन से धूल चटाई थी। न्‍यूजीलैंड की टीम ने अब तक चार में से तीन मैच जीते हैं तो टीम इंडिया ने अपने सभी चारों मैचों में जीत हासिल की है। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम जीत के साथ इस अभियान को खत्‍म करना चाहेगी तो वहीं न्‍यूजीलैंड भी पिछली हार का बदला लेना चाहेगी। ऐसे में ये मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्‍मीद है। भारत या न्‍यूजीलैंड किसे जिता रहा फलोदी सट्टा बाजार चैंपियं ट्रॉफी 2025 के भारत बनाम न्यूजीलैंड फाइनल मुकाबले में कौनसी टीम के सिर जीत का ताज बंधेगा? राजस्‍थान के फलोदी सट्टा बाजार ने इसको लेकर भविष्‍यवाणी कर दी है। दोनों ही टीमें काफी मजबूत हैं, ऐसे में टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला बेहद कांटे का है। सट्टा बाजार के जानकारों के मुताबिक, फलोदी के सट्टा बाजार भारत के भाव ज्‍यादा हैं। ऐसे में ये बाजार भारत को चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता बना रहा है। यह भी पढ़ें रोहित शर्मा के बाद कौन बनेगा टीम का कप्तान, ये 4 खिलाड़ी रेस में सबसे आगे फलोदी सट्टा बाजार में कैसे तय होते हैं भाव फलोदी सट्टा बाजार के जानकारों के मुताबिक, भाव किस टीम के जीतने की संभावना कितनी ज्‍यादा और कितनी कम है, इस आधार पर तय होते हैं। बताया जा रहा है कि आज मैच के दिन यहां के सट्टा बाजार में भारत फेवरेट है, यानि उसके जीतने की संभावना अधिक है। फलोदी सट्टा बाजार भारत के भाव 70 पैसे बता रहा है तो वहीं न्‍यूजीलैंड के भाव 50 पैसे बता है। फलोदी सट्टा बाजार के जानकारों के मुताबिक, भाव किस टीम के जीतने की संभावना कितनी ज्‍यादा और कितनी कम है, इस आधार पर तय होते हैं। बताया जा रहा है कि आज मैच के दिन यहां के सट्टा बाजार में भारत फेवरेट है, यानि उसके जीतने की संभावना अधिक है। फलोदी सट्टा बाजार भारत के भाव 70 पैसे बता रहा है तो वहीं न्‍यूजीलैंड के भाव 50 पैसे बता है। नोटः पत्रिका डॉट कॉम यहां दिए गए फलोदी सट्टा बाजार के दावे की पुष्टि नहीं करता है। ये जानकारी सट्टा बाजारों के जानकारों के माध्यम से दी गई है।