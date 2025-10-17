अफगानिस्तान से वनडे में 3-0 से क्लीन स्वीप झेलने वाली बांग्लादेश की टीम को कोच ने दी यह खास सलाह

हेड कोच ने विकेटकीपर-बल्लेबाज जाकिर अली के खिलाफ नस्लीय दुर्व्यवहार की भी निंदा की। उन्होंने कहा, "मैं एक बात कहूंगा, खिलाड़ियों से जुड़ी किसी भी चीज में नस्लीय लहजे लाना अच्छा नहीं है। मुझे परवाह नहीं कि आप कहां से हैं। जाकिर अली के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी से मुझे घृणा है। यह अच्छा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरे खिलाड़ी सोशल मीडिया पर किसी भी बात का जवाब दें।"