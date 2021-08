इंग्लैंड में खेले जा रहे 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट के मैच में एक ऐसा वाकया देखने को मिला, जिसको देखकर हरकोई हैरान रह गया। 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट 22वां मैच ओवल इनविंसिबल और ट्रेंट रॉकेट्स के बीच हुआ। इस मैच में ट्रेंट रॉकेट्स को 9 रनों से हार का सामना करना पड़ा। मैच में जेसन रॉय ने तूफानी पारी खेली। वहीं एलेक्स हेल्स के साथ ऐसा कुछ हुआ कि उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल मैच के दौरान अंग्रेज बल्लेबाज एलेक्स हेल्स को बॉल लग गई। इसकी वजह से वह बीच मैदान पर दर्द से तड़पते रहे, लेकिन विरोधी टीम के खिलाड़ी उनकी मदद करने की जगह हंसते रहे।

दर्द से तड़पते रहे हेल्स

मैच के दौरान जब 32 वर्षीय गेंदबाज रीस टोपले अपना पहला ओवर डालने आए तो हेल्स बैटिंग कर रहे थे। ओवर की तीसरी बॉल हेल्स की ग्रोइन पर लगी। बॉल लगते ही वह तुरंत जमीन पर गिर पड़े और दर्द से तड़पने लगेे। हेल्स जैसे—तैसे दर्द को सहकर दोबारा बल्लेबाजी करने के लिए खड़े हो गए। लेकिन अगली ही बॉल वापस उसी जगह पर लगी। इसके बाद हेल्स दर्द से बुरी तरह तपड़ने लगे।

Alex Hales copping back-to-back balls to the crown jewels sounds better with Titanic music 😭😂#TheHundred #PrayforAlex @AlexHales1 pic.twitter.com/vsPlrli4kh