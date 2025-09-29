Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

टीम इंडिया की जीत के बाद PM मोदी ने ऐसा क्या लिखा कि 30 मिलियन लोगों ने देख लिया, 25 हजार यूजर्स ने दिया रिप्लाई

IND vs PAK: एशिया कप के इतिहास में भारत और पाकिस्तान पहली बार खिताबी मुकाबले में आमने सामने हुई थीं, जहां टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीत दर्ज की।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 29, 2025

Team India asia cup 2025 champions

एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद जश्न मनाती टीम इंडिया (फोटो- IANS)

PM Modi Tweet on Team india Victory: टीम इंडिया को एशिया कप में ऐतिहासिक जीत मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बधाई दी। पीएम मोदी का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कुछ ही मिनटों के अंदर के इस पोस्ट पर लाखों यूजर्स ने प्रतिक्रियाएं दी। देर रात किए पीएम मोदी के इस पोस्ट को अभी तक 2 करोड़ 90 लाख लोग देख चुके हैं। पोस्ट पर अभी तक करीब 25 हजार लोगों ने कमेंट किए हैं, वहीं एक लाख से ज्यादा लोगों ने इसे रिपोस्ट किया है, जबकि पोस्ट को 4 लाख से ज्यादा बार 'लाइक्स' किया गया है।

बता दें कि टीम इंडिया ने एशिया कप के फाइनल मैच में पाकिस्तान को पांच विकेट से शिकस्त दी। टीम इंडिया के 9वीं बार एशिया कप जीतने के कुछ ही मिनट बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, "खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, परिणाम वही- भारत की जीत! हमारे क्रिकेटरों को बधाई।"

20 ओवर भी नहीं खेल पाई पाक

रविवार को खेले गए खिताबी मुकाबले में पाकिस्तानी टीम 19.1 ओवरों में महज 146 रनों पर सिमट गई थी। पाकिस्तान के लिए साहिबजादा फरहान ने सर्वाधिक 57 रन बनाए, जबकि फखर जमां ने 46 रन की पारी खेली। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके, जबकि जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने 2-2 शिकार किए। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 19.4 ओवरों में मुकाबला अपने नाम किया। टीम इंडिया की ओर से तिलक वर्मा ने 53 गेंदों में नाबाद 69 रन की पारी खेली, जबकि शिवम दुबे ने 33 रन टीम के खाते में जोड़े।

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत की जीत के बाद विवाद भी देखने को मिला। खिताब अपने नाम करने के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Published on:

29 Sept 2025 07:54 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / टीम इंडिया की जीत के बाद PM मोदी ने ऐसा क्या लिखा कि 30 मिलियन लोगों ने देख लिया, 25 हजार यूजर्स ने दिया रिप्लाई

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

तलाक के बाद धनाश्री ने किया सबसे बड़ा खुलासा, शादी के 2 महीने बाद ही चीट करते हुए पकड़े गए थे युजवेंद्र चहल

Dhanashree Verma
क्रिकेट

IND vs WI, Test Series: भारत से भिड़ंत से पहले वेस्टइंडीज को झटका, 124 टेस्ट विकेट लेने वाला घातक गेंदबाज सीरीज से बाहर

Alzarri Joseph
क्रिकेट

PM मोदी ने पाकिस्तान के जख्म पर छिड़का नमक तो बौखलाए मोहसिन नक़वी, कहा- अगर युद्ध ही…

Suryakumar yadav and mohsin naqvi
क्रिकेट

IND-W vs SL-W, Pitch Report: भारत-श्रीलंका मैच में गेंदबाज होंगे हावी या बल्लेबाज दिखाएंगे कमाल? जानें गुवाहाटी की पिच का मिजाज

Chamari Athapaththu and Harmanpreet Kaur
क्रिकेट

भारत के एशिया कप चैंपियन बनते ही जसप्रीत बुमराह का बड़ा फैसला, तीसरी नई टीम से जुड़ने का किया ऐलान

jasprit bumrah
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.