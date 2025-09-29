टीम इंडिया की जीत के बाद PM मोदी ने ऐसा क्या लिखा कि 30 मिलियन लोगों ने देख लिया, 25 हजार यूजर्स ने दिया रिप्लाई

PM Modi Tweet on Team india Victory: टीम इंडिया को एशिया कप में ऐतिहासिक जीत मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बधाई दी। पीएम मोदी का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कुछ ही मिनटों के अंदर के इस पोस्ट पर लाखों यूजर्स ने प्रतिक्रियाएं दी। देर रात किए पीएम मोदी के इस पोस्ट को अभी तक 2 करोड़ 90 लाख लोग देख चुके हैं। पोस्ट पर अभी तक करीब 25 हजार लोगों ने कमेंट किए हैं, वहीं एक लाख से ज्यादा लोगों ने इसे रिपोस्ट किया है, जबकि पोस्ट को 4 लाख से ज्यादा बार 'लाइक्स' किया गया है।