पीएम मोदी ने चेतेश्वर पुजारा को लिखा पत्र, कहा- संन्यास लेने के आपके फैसले…

पीएम मोदी ने लिखा, "मुझे यकीन है कि आपके पिता को आप पर गर्व होगा। पूजा और अदिति आपके साथ अधिक समय बिताकर बहुत खुश होंगी। उन्होंने आपको आगे बढ़ने में मदद करने के लिए बहुत त्याग किए हैं। मैदान के अलावा, एक कमेंटेटर के रूप में आपका विश्लेषण क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत मूल्यवान साबित होता है। मुझे विश्वास है कि आप खुद को खेल से जोड़े रखेंगे और उभरते क्रिकेटर्स को प्रेरित करेंगे।" बता दें कि चेतेश्वर पुजारा ने भारत की ओर से 103 टेस्ट और 5 वनडे मुकाबले खेले। टेस्ट फॉर्मेट में पुजारा के नाम 19 शतक और 35 अर्धशतक दर्ज हैं।