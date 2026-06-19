India Squad Update: कौन हैं प्रेमा रावत? जो बिना इंटरनेशनल मैच खेले जा रही हैं वर्ल्डकप खेलने, श्रेयंका पाटिल की लेंगी जगह

फिलहाल वूमेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम लगातार दो मैच जीतकर अपने ग्रुप में पहले स्थान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने भी दो मुकाबले जीते हैं, लेकिन नेट रन रेट के मामले में पीछे होने की वजह से दूसरे स्थान पर है। साउथ अफ्रीका ने दो में से एक मुकाबला जीता है और वह तीसरे स्थान पर है। भारत के ग्रुप में बांग्लादेश, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स की टीम भी हैं और इस ग्रुप से सिर्फ दो ही टीमें अगले दौर के लिए क्वालिफाई करेंगी, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें प्रमुख दावेदार हैं।