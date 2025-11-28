Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

सालों टीम से बाहर रहने के बाद खतरनाक फॉर्म में लौटा यह स्टार बल्लेबाज, लगाया रनों का अंबार, IPL ऑक्शन में बरसेगा पैसा

पृथ्वी ने हैदराबाद के खिलाफ मैच में मात्र 22 गेंद पर अर्धशतक ठोकते हुए 36 गेंदों में 66 रन की तूफानी पारी खेली। टीम की 8 विकेट से बड़ी जीत में उनकी अहम भूमिका रही।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

image

Madhur Milan Rao

Nov 28, 2025

Prithvi Shaw Great Comeback

भारतीय बल्‍लेबाज पृथ्‍वी शॉ। (फोटो सोर्स: IANS)

Prithvi Shaw, Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: एक समय भारतीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के बल्लेबाज माने जाने वाले सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ अपने प्रदर्शन में निरंतरता की कमी के चलते लगातार टीम से ड्रॉप होते रहे हैं। 2018 में भारत के लिए डेब्यू करने वाले शॉ ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अंतिम मैच 2021 में खेला था। लगातार खराब फॉर्म के चलते वे आईपीएल में भी अनसोल्ड रहे थे और उन्हें घरेलू टीम मुंबई से भी ड्रॉप कर दिया गया था। ऐसे में इस सीजन वे महाराष्ट्र की ओर से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं।

टीम बदलने के बाद पृथ्वी एक अलग रूप में नज़र आ रहे हैं। पिछले महीने रणजी में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अब सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी के पहले मैच में उनका बल्ला जमकर चला है। पृथ्वी ने हैदराबाद के खिलाफ मैच में मात्र 22 गेंद पर अर्धशतक ठोकते हुए 36 गेंदों में 66 रन की तूफानी पारी खेली। टीम की 8 विकेट से बड़ी जीत में उनकी अहम भूमिका रही। शॉ ने अपनी इस पारी में 183.33 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए और इस दौरान 9 चौके और 3 छक्के लगाए।

IPL ऑक्शन से पहले आए फॉर्म में

पृथ्वी शॉ पिछले IPL सीजन में अनसोल्ड रहे थे। उनकी खराब फॉर्म और निरंतरता में कमी इसकी वजह था। इसके अलावा वे विवादों से भी घिरे रहे। लेकिन IPL ऑक्शन से ठीक पहले उनकी फॉर्म वापस आ गई है। शॉ ने रणजी ट्रॉफी एलीट टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 5 मैचों की 7 पारियों में 470 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 67.14 था और स्ट्राइक रेट भी 92.34 का रहा। रणजी के इस सीजन में शॉ ने तेज गति से रन बटोरे।

अभी खेले जा रहे घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी उन्होंने अपनी फॉर्म का परिचय दे दिया है। हैदराबाद के खिलाफ मैच में महाराष्ट्र के कप्तान शॉ ने मात्र 23 गेंदों में अर्द्धशतकर जड़कर टूर्नामेंट की विस्फोटक शुरुआत की है।

भारत को तीनों फॉर्मेट में कर चुके है रिप्रजेंट

पृथ्वी शॉ भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में खेल चुके है। 2018 में उन्होंने भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया था। अपने करियर के पहले ही टेस्ट में उन्होंने शतक जड़ दिया था। 5 मैचों की 9 पारियों में शॉ ने 42.37 की औसत से 339 रन बनाए है। लेकिन अपनी डोमेस्टिक में इनकंसिस्टेंसी के चलते वे 2020 के बाद से टेस्ट टीम में अपनी जगह नहीं बना पाए।

ये भी पढ़ें

Hotstar और Jio के विलय से ICC के रेवेन्यू में आई गिरावट, भारत समेत इन क्रिकेट बोर्डों को दी फंड कटने की चेतावनी
क्रिकेट
Match Fixing

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Nov 2025 02:16 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / सालों टीम से बाहर रहने के बाद खतरनाक फॉर्म में लौटा यह स्टार बल्लेबाज, लगाया रनों का अंबार, IPL ऑक्शन में बरसेगा पैसा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

गौतम गंभीर के बयान से BCCI नाराज़, टी20 वर्ल्ड कप हारे तो हेड कोच के पद से हो जाएगी छुट्टी

Gautam Gambhir
क्रिकेट

पलाश की मां ने बताया अब कब होगी स्मृति की शादी, दोनों की हालत को लेकर कही ये बात

Smriti Mandhana and Palash Muchhal
क्रिकेट

गौतम गंभीर को लेकर ये क्या बोल गए डिविलियर्स, कहा – उनके जैसा कोच टीम के लिए सही नहीं और…

ab de villiers
क्रिकेट

संजू सैमसन के जाते ही बिकने वाली है राजस्थान रॉयल्स? इस उद्योगपति ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Rajasthan Royals
क्रिकेट

Hotstar और Jio के विलय से ICC के रेवेन्यू में आई गिरावट, भारत समेत इन क्रिकेट बोर्डों को दी फंड कटने की चेतावनी

Match Fixing
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.