सालों टीम से बाहर रहने के बाद खतरनाक फॉर्म में लौटा यह स्टार बल्लेबाज, लगाया रनों का अंबार, IPL ऑक्शन में बरसेगा पैसा

Prithvi Shaw, Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: एक समय भारतीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के बल्लेबाज माने जाने वाले सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ अपने प्रदर्शन में निरंतरता की कमी के चलते लगातार टीम से ड्रॉप होते रहे हैं। 2018 में भारत के लिए डेब्यू करने वाले शॉ ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अंतिम मैच 2021 में खेला था। लगातार खराब फॉर्म के चलते वे आईपीएल में भी अनसोल्ड रहे थे और उन्हें घरेलू टीम मुंबई से भी ड्रॉप कर दिया गया था। ऐसे में इस सीजन वे महाराष्ट्र की ओर से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं।
टीम बदलने के बाद पृथ्वी एक अलग रूप में नज़र आ रहे हैं। पिछले महीने रणजी में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अब सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी के पहले मैच में उनका बल्ला जमकर चला है। पृथ्वी ने हैदराबाद के खिलाफ मैच में मात्र 22 गेंद पर अर्धशतक ठोकते हुए 36 गेंदों में 66 रन की तूफानी पारी खेली। टीम की 8 विकेट से बड़ी जीत में उनकी अहम भूमिका रही। शॉ ने अपनी इस पारी में 183.33 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए और इस दौरान 9 चौके और 3 छक्के लगाए।
पृथ्वी शॉ पिछले IPL सीजन में अनसोल्ड रहे थे। उनकी खराब फॉर्म और निरंतरता में कमी इसकी वजह था। इसके अलावा वे विवादों से भी घिरे रहे। लेकिन IPL ऑक्शन से ठीक पहले उनकी फॉर्म वापस आ गई है। शॉ ने रणजी ट्रॉफी एलीट टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 5 मैचों की 7 पारियों में 470 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 67.14 था और स्ट्राइक रेट भी 92.34 का रहा। रणजी के इस सीजन में शॉ ने तेज गति से रन बटोरे।
अभी खेले जा रहे घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी उन्होंने अपनी फॉर्म का परिचय दे दिया है। हैदराबाद के खिलाफ मैच में महाराष्ट्र के कप्तान शॉ ने मात्र 23 गेंदों में अर्द्धशतकर जड़कर टूर्नामेंट की विस्फोटक शुरुआत की है।
पृथ्वी शॉ भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में खेल चुके है। 2018 में उन्होंने भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया था। अपने करियर के पहले ही टेस्ट में उन्होंने शतक जड़ दिया था। 5 मैचों की 9 पारियों में शॉ ने 42.37 की औसत से 339 रन बनाए है। लेकिन अपनी डोमेस्टिक में इनकंसिस्टेंसी के चलते वे 2020 के बाद से टेस्ट टीम में अपनी जगह नहीं बना पाए।
