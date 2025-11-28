सालों टीम से बाहर रहने के बाद खतरनाक फॉर्म में लौटा यह स्टार बल्लेबाज, लगाया रनों का अंबार, IPL ऑक्शन में बरसेगा पैसा

Prithvi Shaw, Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: एक समय भारतीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के बल्लेबाज माने जाने वाले सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ अपने प्रदर्शन में निरंतरता की कमी के चलते लगातार टीम से ड्रॉप होते रहे हैं। 2018 में भारत के लिए डेब्यू करने वाले शॉ ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अंतिम मैच 2021 में खेला था। लगातार खराब फॉर्म के चलते वे आईपीएल में भी अनसोल्ड रहे थे और उन्हें घरेलू टीम मुंबई से भी ड्रॉप कर दिया गया था। ऐसे में इस सीजन वे महाराष्ट्र की ओर से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं।