पृथ्वी शॉ बीच मैदान गाली-गलौज करते हुए सरफराज खान के भाई मुशीर को बल्ला लेकर मारने दौड़े, जमकर हुआ बवाल

Prithvi Shaw clashed with Mushir Khan: भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ एक बार फिर से विवादों में हैं। मुंबई और महाराष्‍ट्र के बीच पुणे में खेले गए एक अभ्यास मैच में पृथ्वी मुंबई टीम के खिलाड़ी से भिड़ गए। ज्ञात हो कि शॉ पहले मुंबई की तरफ से खेला करते थे। जानकारी के मुताबिक मैच बिल्कुल शांति के साथ खेला जा रहा था। सरफराज खान के भाई मुशीर खान ने पृथ्वी शॉ का विकेट लिया तो खिलाड़ियों के बीच झड़प हो गई। शॉ मैदान से बाहर जा रहे थे तो कुछ खिलाड़ियों ने गाली-गलौज की। शॉ भी गाली-गलौज पर उतर आए और मुशीर को बल्ला लेकर मारने दौड़े। यह देख अन्य खिलाड़ियों और अंपायरों ने जैसे-तैसे बीच-बचाव कराया।