पृथ्वी शॉ बीच मैदान गाली-गलौज करते हुए सरफराज खान के भाई मुशीर को बल्ला लेकर मारने दौड़े, जमकर हुआ बवाल

Prithvi Shaw clashed with Mushir Khan: पृथ्वी शॉ एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। एक मैच में सरफराज खान के भाई मुशीर ने शॉ का विकेट लिया तो वह मैदान से बाहर जा रहे थे। इसी बीच कुछ खिलाड़ियों ने गाली-गलौज की। शॉ भी गाली-गलौज पर उतर आए और मुशीर को बल्ला लेकर मारने दौड़े पड़े।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 08, 2025

Prithvi Shaw clashed with Mushir Khan

भारतीय क्रिकेटर पृथ्‍वी शॉ। (फोटो सोर्स: IANS)

Prithvi Shaw clashed with Mushir Khan: भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ एक बार फिर से विवादों में हैं। मुंबई और महाराष्‍ट्र के बीच पुणे में खेले गए एक अभ्यास मैच में पृथ्वी मुंबई टीम के खिलाड़ी से भिड़ गए। ज्ञात हो कि शॉ पहले मुंबई की तरफ से खेला करते थे। जानकारी के मुताबिक मैच बिल्कुल शांति के साथ खेला जा रहा था। सरफराज खान के भाई मुशीर खान ने पृथ्वी शॉ का विकेट लिया तो खिलाड़ियों के बीच झड़प हो गई। शॉ मैदान से बाहर जा रहे थे तो कुछ खिलाड़ियों ने गाली-गलौज की। शॉ भी गाली-गलौज पर उतर आए और मुशीर को बल्ला लेकर मारने दौड़े। यह देख अन्य खिलाड़ियों और अंपायरों ने जैसे-तैसे बीच-बचाव कराया।

पृथ्‍वी शॉ ने खेली 181 रन की पारी

पृथ्‍वी शॉ ने इस मैच में 140 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। शॉ ने कुछ जोरदार हिट लगाए और मुशीर की गेंद पर स्लॉग स्वीप करने की कोशिश में डीप फाइन लेग पर कैच आउट हो गए। उन्‍होंने 220 गेंदों का सामना करते हुए 181 रन की शानदार पारी खेली। उनकी इस पारी के दम पर महाराष्ट्र ने पुणे में खेले जा रहे मैच के पहले दिन 400 का आंकड़ा पार किया। मैच के दौरान शॉ अपने पूर्व मुंबई के साथी सिद्धेश लाड के साथ भी बहस करते नजर आए।

आगामी सीजन में महाराष्‍ट्र का प्रतिनिधित्व करेंगे पृथ्वी

पृथ्वी शॉ ने भारत के लिए पांच टेस्ट, छह वनडे और एक टी20 मैच खेला। वह भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। घरेलू क्रिकेट में भी पिछले साल उनका प्रदर्शन थोड़ा बिगड़ गया। इसके बाद पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज ने मुंबई रणजी ट्रॉफी टीम में अपनी जगह खो दी। इसके बाद उन्होंने टीम बदल दी। उन्होंने मुंबई से एनओसी ले ली है और आगामी सीजन में महाराष्‍ट्र का प्रतिनिधित्व करेंगे।

एसोसिएशन ने नहीं दिया कोई बयान

पुणे में खेले जा रहे मैच में हुए विवाद पर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने कोई बयान जारी नहीं किया है। इसे अति उत्साही खिलाड़ियों के बीच हुई झड़प बताकर मामले को कमतर आंका जा रहा है।

Published on:

08 Oct 2025 08:50 am

Hindi News / Sports / Cricket News / पृथ्वी शॉ बीच मैदान गाली-गलौज करते हुए सरफराज खान के भाई मुशीर को बल्ला लेकर मारने दौड़े, जमकर हुआ बवाल

