PSL 2021: शोएब मलिक को जीरो पर आउट कर शाहनवाज धानी ने दिखाया गुस्सा, वीडियो वायरल

नई दिल्ली। यूईए में पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) खेला जा रहा है। सोमवार को मुल्तान सुल्तान और पेशावर जल्मी (Multan Sultans Vs Peshawar Zalmi) के बीच मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले पाकिस्तानी गेंदबाज शाहनवाज धानी (Shahnawaz Dhani) एक ओवर में दो विकेट चटकाने के बाद गुस्से में दिखे। धानी के मैदान पर गुस्सा दिखाने वाला यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले हाल ही में बांग्लादेशी ऑलराउंडर शाकिब अल हसन पर गुस्सा जाहिर किया था। इसके बाद उन पर 3 मैच का बैन लगा दिया गया था।

