PKL 2025: गुजरात जायंट्स के खिलाफ पुनेरी पलटन ने दर्ज की बड़ी जीत, नहीं चला मोहम्मदरेज़ा शादलूई का जादू

Pro Kabaddi 2025: पुनेरी पल्टन ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ 22 अंकों से बड़ी जीत दर्ज की है। इस मुकाबले में जहां नादराजन ने हाई फाइव, जबकि गौरव खत्री और गुरदीप ने चार-चार टैकल पॉइंट बनाए। वहीं, पीकेएल के सबसे महंगे खिलाडि़यों में से एक मोहम्मदरेज़ा शादलूई का जादू नहीं चल सका।

भारत

lokesh verma

Sep 02, 2025

Pro Kabaddi 2025
Pro Kabaddi 2025: पुनेरी पल्टन और गुजरात जायंट्स के मैच का नजारा। (फोटो सोर्स: @/prokabaddi)

Pro Kabaddi League 2025: पुनेरी पल्टन ने डिफेंस में शानदार प्रदर्शन करते हुए गुजरात जायंट्स के खिलाफ 22 अंकों की विशाल जीत दर्ज की। सीजन 10 की चैंपियन टीम ने सोमवार को विशाखापट्टनम के विश्वनाथ स्पोर्ट्स क्लब में 41-19 से जीत दर्ज करते हुए मैट के दोनों छोर पर दबदबा बनाया। अभिनेश नादराजन ने हाई फाइव के साथ बढ़त बनाई, जबकि गौरव खत्री और गुरदीप ने चार-चार टैकल पॉइंट बनाए। असलम इनामदार, आदित्य शिंदे और पंकज मोहिते ने भी टीम के लिए योगदान दिया और गुजरात जायंट्स के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन किया।

शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में दिखी पलटन 

पलटन ने मैच की शुरुआत आक्रामक अंदाज में की, जिसमें असलम इनामदार और पंकज मोहिते ने रेडिंग यूनिट का नेतृत्व किया। अभिनेश नादराजन ने डिफेंस में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और पहले दस मिनट में चार टैकल पॉइंट हासिल किए। शुरुआती मुकाबलों में गुजरात जायंट्स को ऑल आउट करने के बाद उन्होंने छह अंकों की बढ़त बना ली।

नादराजन ने पूरा किया हाई फाइव

असलम इनामदार की अगुवाई वाली टीम ने जल्द ही अपना दबदबा और भी मजबूत करना शुरू कर दिया, जब पहले हाफ में पांच मिनट शेष रहते अबिनेश नादराजन ने अपना हाई फाइव पूरा किया। पंकज मोहिते ने भी गुजरात जायंट्स पर दबाव बढ़ाते हुए पीकेएल में 400 अंकों का आंकड़ा पार कर लिया। पहले हाफ के अंत में पुनेरी पलटन 17-11 के स्कोर के साथ छह अंकों की बढ़त पर थी।

मैट के दोनों छोर पर पुनेरी पलटन का दबदबा  

पुनेरी पलटन ने दूसरे हाफ में भी मैट के दोनों छोर पर लगातार दबदबा बनाए रखा, जिससे गुजरात जायंट्स को राहत की सांस लेने का मौका नहीं मिला। आदित्य शिंदे ने दो अंकों की रेड लगाकर पुनेरी पलटन की बढ़त को 9 अंकों तक पहुंचाया, इससे पहले कि उन्होंने एक और ऑल आउट करके पलक झपकते ही मैच को चौदह अंकों का बना दिया।

मोहम्मदरेज़ा शादलूई का नहीं चला जादू

गुजरात जायंट्स के बेहतरीन प्रयासों के बावजूद वे अपने दो ऑल आउट के बीच एक भी अंक हासिल नहीं कर सके। मोहम्मदरेज़ा शादलूई ने सीजन 8 के बाद पहली बार शून्य अंक के साथ खेल समाप्त किया, जिससे पुनेरी पलटन का दबदबा कायम रहा। अंत में पलटन ने 22 अंकों की जीत के साथ शानदार प्रदर्शन किया, जिसका स्कोर 41-19 रहा।

Pro Kabaddi League 2025

Published on:

02 Sept 2025 08:12 am

Hindi News / Sports / Cricket News / PKL 2025: गुजरात जायंट्स के खिलाफ पुनेरी पलटन ने दर्ज की बड़ी जीत, नहीं चला मोहम्मदरेज़ा शादलूई का जादू

