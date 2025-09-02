PKL 2025: गुजरात जायंट्स के खिलाफ पुनेरी पलटन ने दर्ज की बड़ी जीत, नहीं चला मोहम्मदरेज़ा शादलूई का जादू

Pro Kabaddi League 2025: पुनेरी पल्टन ने डिफेंस में शानदार प्रदर्शन करते हुए गुजरात जायंट्स के खिलाफ 22 अंकों की विशाल जीत दर्ज की। सीजन 10 की चैंपियन टीम ने सोमवार को विशाखापट्टनम के विश्वनाथ स्पोर्ट्स क्लब में 41-19 से जीत दर्ज करते हुए मैट के दोनों छोर पर दबदबा बनाया। अभिनेश नादराजन ने हाई फाइव के साथ बढ़त बनाई, जबकि गौरव खत्री और गुरदीप ने चार-चार टैकल पॉइंट बनाए। असलम इनामदार, आदित्य शिंदे और पंकज मोहिते ने भी टीम के लिए योगदान दिया और गुजरात जायंट्स के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन किया।