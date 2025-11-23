पंजाब किंग्स। (फोटो सोर्स: एक्स@/IPL)
PBKS eye in IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के मिनी ऑक्शन में अब करीब तीन हफ्ते का समय बचा है। आईपीएल के 19वें सीजन के लिए प्लेयर्स का ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा। इस बार ऑक्शन में कई बड़े चेहरों की किस्मत दांव पर लगी होगी, जिन्हें खरीदने के लिए सभी फ्रैंचाइजी ने अपनी-अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पिछली बार की नीलामी में पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर की लीडरशिप में एक शानदार टीम बनाई थी, जिसके चलते वह एक दशक से ज्यादा समय के बाद पहली बार प्लेऑफ में जगह बनाने में सफल रही। पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि कुछ कमियां रह गई थीं, जिन्हें इस बार पूरा करने का प्रयास करेगी।
पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2026 रिटेंशन में कुछ अच्छे फैसले लिए हैं। उसने कप्तान श्रेयस अय्यर समेत कई अच्छे प्लेयर्स को रिटेन किया है। जबकि एक बड़ा फैसला लेते हुए लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज कर दिया। अब मिनी ऑक्शन में उसके पर्स में 11.50 करोड़ और आईपीएल से मिलने वाले पांच करोड़ को जोड़ दे तो कुल 16.50 करोड़ रुपये होंगे। आइये जानते हैं कि पंजाब की क्रिकेट टीम अबू धाबी में कौन-कौन से प्लेयर को खरीद सकती है?
आईपीएल 2026 ऑक्शन में पंजाब किंग्स को जोश इंग्लिस की जगह किसी और विकेटकीपर बल्लेबाज की तलाश होगी। ऐसे में वह डेवोन कॉनवे या क्विंटन डी कॉक जैसे किसी खिलाड़ी को खरीद सकती है। इसके साथ ही उन्हें एक स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर, एक पेस-बॉलिंग ऑल-राउंडर, और कुलदीप सेन की जगह भारतीय पेसर और प्रवीण दुबे की जगह एक लेग-स्पिनर भी तलाश होगी।
स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर- वानिंदु हसरंगा, लियाम लिविंगस्टोन, दीपक हुड्डा या रचिन रवींद्र।
विदेशी विकेटकीपर बल्लेबाज- डेवोन कॉनवे, क्विंटन डी कॉक या जेमी स्मिथ।
पेस बॉलिंग ऑलराउंडर- वियान मुल्डर, विजय शंकर, आंद्रे रसेल या दासुन शनाका।
भारतीय फास्ट बॉलर- राजवर्धन हरगरगेकर या आकाश दीप।
भारतीय स्पिनर- रवि बिश्नोई या राहुल चाहर।
श्रेयस अय्यर (कप्तान), नेहाल वढेरा, प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, शशांक सिंह, पायला अविनाश, हरनूर पन्नू, मुशीर खान, विष्णु विनोद, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, सूर्यांश शेडगे, मिचेल ओवेन, अर्शदीप सिंह, विजयकुमार वैशाख, यश ठाकुर, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, युजवेंद्र चहल और हरप्रीत बराड़।
