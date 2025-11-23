PBKS eye in IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के मिनी ऑक्‍शन में अब करीब तीन हफ्ते का समय बचा है। आईपीएल के 19वें सीजन के लिए प्‍लेयर्स का ऑक्‍शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा। इस बार ऑक्‍शन में कई बड़े चेहरों की किस्‍मत दांव पर लगी होगी, जिन्‍हें खरीदने के लिए सभी फ्रैंचाइजी ने अपनी-अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पिछली बार की नीलामी में पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर की लीडरशिप में एक शानदार टीम बनाई थी, जिसके चलते वह एक दशक से ज्‍यादा समय के बाद पहली बार प्लेऑफ में जगह बनाने में सफल रही। पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि कुछ कमियां रह गई थीं, जिन्‍हें इस बार पूरा करने का प्रयास करेगी।