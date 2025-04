PBKS vs RCB Head to Head: पंजाब से पिछली हार का बदला लेने उतरेगी आरसीबी, जानें अब तक कौन किस पर पड़ा है भारी

PBKS vs RCB Head to Head Stats: आईपीएल 2025 में रविवार 20 अप्रैल मुल्‍लांपुर में पंजाब किंग्‍स की फिर आरसीबी से भिड़ंत होगी। आरसीबी इस मैच में पंजाब से पिछली हार का हिसाब चुकता करने उतरेगी। इस अहम मैच से पहले जान लीजिये आईपीएल में दोनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड-

भारत•Apr 19, 2025 / 10:17 am• lokesh verma

PBKS vs RCB Head to Head Stats in IPL: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) अब रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। इसके साथ ही टीमों के बीच प्‍लेऑफ की जंग भी तेज हो चुकी है। इस सीजन का 37वां मुकाबला मुल्‍लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्‍टेडियम में खेला जाएगा। जहां एक बार फिर आरसीबी का सामना पंजाब किंग्‍स से होगा। पिछले मैच में पंजाब से पांच विकेट से हारने वाली आरसीबी उस हार का बदला लेने के इरादे से उतरेगी। इस मैच से पहले हम आपको बताते हैं कि इन दोनों टीमों में से आईपीएल में अब तक किसका पलड़ा ज्‍यादा भारी रहा है?