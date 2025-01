पंजाब के इस बल्लेबाज की लगातार तीसरी सेंचुरी, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया में ठोका दावा

प्रभसिमरन का शतक हैदराबाद के खिलाफ पंजाब टीम की शुरुआत बेहद अच्छी रही। ओपनर प्रभसिमरन सिंह और कप्तान अभिषेक शर्मा ने अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच 24.1 ओवर में पहले विकेट के लिए 196 रन की साझेदारी हुई। कप्तान अभिषेक शर्मा ने 7 चौके और 6 छक्के संग 93 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद प्रभसिमरन ने अनमोलप्रीत सिंह के साथ पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को 34.2 ओवर में 259 तक पहुंचा पाए थे कि प्रभसिमरन सिंह 137 रन बनाकर पवेलियन चलते बने।

प्रभसिमरन सिंह 105 गेंद में 20 चौके और 3 छक्के संग 137 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद अनमोलप्रीत (46 रन, 48 गेंद, 4 चौका, 1 छक्का), रमनदीप सिंह (80 रन, 53 गेंद, 6 चौका, 4 छक्का), नेहल वढेरा ( नाबाद 35 रन, 19 गेंद, 1 चौका, 3 छक्का) और नमनधीर ( नाबाद 14 रन, 5 गेंद, 1 चौका, 1 छक्का) ने पंजाब की पारी को आगे बढ़ाते हुए निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 426 रन तक पहुंचाया।

पंजाब ने लगातार दूसरी बार किया यह कारनामा विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 में पंजाब पहली टीम हैं, जिसने टूर्नामेंट में दूसरी बार 400+ का स्कोर खड़ा किया है। इससे पहले पंजाब ने टूर्नामेंट के एक अन्य मुकाबले में सौराष्ट्र के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 424 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। जवाब में सौराष्ट्र की टीम ने अर्पित वासवदा के शतक और हार्विक देसाई के अर्द्धशतक से निर्धारित 50 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 367 रन ही बना सकी, जिसके चलते उसे पंजाब से 57 रन से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी।

विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे बड़ा स्कोर

तमिलनाडु 506/2 vs अरुणाचल प्रदेश (2022)मुंबई 457/4 vs पुडुचेरी (2021)महाराष्ट्र 427/6 vs मणिपुर (2023)बंगाल 426/4 vs सर्विसेज (2022)मध्य प्रदेश 424/3 vs नगालैंड (2022)पंजाब 424/5 vs सौराष्ट्र (2024)