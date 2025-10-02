आर अश्विन के साथ इन दिग्गजों को भी नहीं मिला भाव, नसीम और फखर पर फ्रेचाइजी ने पानी की तरह बहाया पैसा

39 साल के आर अश्विन ने अपना आधार मूल्य $40,000 (भारतीय रुपये में 35 लाख) रखा था। यह नीलामी में शामिल खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा था। उन्हें लीग की छह टीमों में से किसी ने भी नहीं खरीदा। अश्विन का नाम पांचवें दौर की नीलामी में रखा गया था। किसी भी टीम के लिए किसी बड़े खिलाड़ी पर इतनी बड़ी रकम लगाना शायद जल्दी थी। इस बात की पूरी संभावना है कि एक बार जब सभी फ्रेंचाइजी अपनी टीमों को तैयार कर लेंगी, तो संभवत: वे आयोजकों से अश्विन पर पुन: बोली लगाने का अनुरोध कर सकते हैं।