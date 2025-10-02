Patrika LogoSwitch to English

आर अश्विन के साथ इन दिग्गजों को भी नहीं मिला भाव, नसीम और फखर पर फ्रेचाइजी ने पानी की तरह बहाया पैसा

39 साल के आर अश्विन ने अपना बेस प्राइज लगभग भारतीय रुपये में 35 लाख रखा था। यह नीलामी में शामिल खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा था। उन्हें लीग की छह टीमों में से किसी ने भी नहीं खरीदा।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 02, 2025

ILT20 R Ashwin Goes Unsold

ILT20 में आर अश्विन को नहीं मिला खरीदार (फोटो- iANS)

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने आईपीएल से संन्यास के बाद विदेशी लीग में खेलने की अपनी इच्छा के तहत आईएलटी20 के अगले सीजन के लिए हुई नीलामी में अपना नाम पंजीकृत कराया था। अश्विन को निराशा हाथ लगी है ILT20 के लिए हुई नीलामी में आर अश्विन को कोई खरीददार नहीं मिला। वह अनसोल्ड रहे हैं। बुधवार सुबह तक माना जा रहा था कि अश्विन आईएलटी20 इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हो सकते हैं। ऐसे में उनका अनसोल्ड रहना निश्चित रूप से निराशाजनक है।

35 लाख रुपए रखी थी बेस प्राइज

39 साल के आर अश्विन ने अपना आधार मूल्य $40,000 (भारतीय रुपये में 35 लाख) रखा था। यह नीलामी में शामिल खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा था। उन्हें लीग की छह टीमों में से किसी ने भी नहीं खरीदा। अश्विन का नाम पांचवें दौर की नीलामी में रखा गया था। किसी भी टीम के लिए किसी बड़े खिलाड़ी पर इतनी बड़ी रकम लगाना शायद जल्दी थी। इस बात की पूरी संभावना है कि एक बार जब सभी फ्रेंचाइजी अपनी टीमों को तैयार कर लेंगी, तो संभवत: वे आयोजकों से अश्विन पर पुन: बोली लगाने का अनुरोध कर सकते हैं।

दिसंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले अश्विन ने अगस्त 2025 में आईपीएल से संन्यास लिया था। आईपीएल से संन्यास के बाद वह दुनिया की अन्य बड़ी लीग में खेलने का अवसर तलाश रहे हैं। अश्विन को ऑस्ट्रेलिया की बीग बैश लीग (बीबीएल) की सिडनी थंडर्स ने अपने साथ जोड़ लिया है। जनवरी 2026 में वह इस टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे।

IPL में चटकाए 187 विकेट

अश्विन का शुमार दुनिया के बेहतरीन ऑफ स्पिनर में किया जाता है। वह एक उपयोगी बल्लेबाजी भी हैं और किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी करने में सक्षम हैं। तमिलनाडु प्रीमियर लीग में वह ओपनिंग करते हैं। अगर अश्विन के आईपीएल में गेंदबाजी आंकड़े पर गौर करें तो 2009 से 2025 के बीच 220 मैचों में उन्होंने 187 विकेट लिए हैं।

दूसरी ओर पाकिस्तान की टी20 टीम से बाहर चल रहे नसीम शाह और फखर जमान को डिजर्स वाइपर्स ने लगभग 70-70 लाख रुपए में खरीदा। एक ओर जहां अश्विन को किसी ने बेस प्राइज में भी नहीं पूछा वहीं नसीम और फखर को 70 लाख रुपए में खरीदना, इस बात को दर्शाती है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक्टिव खिलाड़ियों की कितनी वैल्यू है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी अनसोल्ड रहे।

