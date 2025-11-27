गौतम मेरा रिश्तेदार नहीं… भारत का सूपड़ा साफ होने पर भड़के अश्विन, बोले- मैं भी 10 गलतियां बता सकता हूं

R Ashwin defends Gautam Gambhir: साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्‍ट सीरीज में भारत का सूपड़ा साफ होने के बाद जहां बुधवार को बरसापारा में फैंस ने 'गौतम गंभीर हाय-हाय, वापस जाओ' के नारे लगाकर विरोध किया। वहीं, कुछ पूर्व क्रिकेटर ने भी गंभीर के फैसलों पर आपत्ति जताते हुए उनकी कड़ी आलोचना की। इसी बीच भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने साउथ अफ्रीका से घरेलू टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद हेड कोच गौतम गंभीर का जोरदार बचाव किया है। अश्विन ने कोच को हटाने की मांगों को खारिज करते हुए कहा कि गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक है, उसको दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।