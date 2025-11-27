Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

गौतम मेरा रिश्तेदार नहीं… भारत का सूपड़ा साफ होने पर भड़के अश्विन, बोले- मैं भी 10 गलतियां बता सकता हूं

R Ashwin defends Gautam Gambhir: टेस्‍ट सीरीज में व्‍हाइटवॉश के बाद हेड कोच गौतम गंभीर फैंस ही नहीं, कई पूर्व क्रिकेटरों के निशाने पर हैं। इसी बीच पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने उनका बचाव करते हुए कहा कि गौतम मेरा रिश्‍तेदार नहीं है। मैं भी 10 गलतियां बता सकता हूं। गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 27, 2025

R Ashwin defends Gautam Gambhir

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर। (फोटो सोर्स: IANS)

R Ashwin defends Gautam Gambhir: साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्‍ट सीरीज में भारत का सूपड़ा साफ होने के बाद जहां बुधवार को बरसापारा में फैंस ने 'गौतम गंभीर हाय-हाय, वापस जाओ' के नारे लगाकर विरोध किया। वहीं, कुछ पूर्व क्रिकेटर ने भी गंभीर के फैसलों पर आपत्ति जताते हुए उनकी कड़ी आलोचना की। इसी बीच भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने साउथ अफ्रीका से घरेलू टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद हेड कोच गौतम गंभीर का जोरदार बचाव किया है। अश्विन ने कोच को हटाने की मांगों को खारिज करते हुए कहा कि गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक है, उसको दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।

भारत दो टेस्ट मैचों की सीरीज में बुरी तरह हार गया। गुवाहाटी में तो टीम इंडिया रिकॉर्ड 408 रनों से हार गई। इसके बाद से गंभीर के प्लान और ऑलराउंडरों को सपोर्ट करने की उनकी स्ट्रैटेजी की कड़ी आलोचना हो रही है, कुछ लोगों का मानना ​​है कि टीम का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया है। हालांकि, अश्विन ने हेड कोच को हटाने की मांगों को सिरे से खारिज कर दिया है।

'उसे भी दुख हो रहा है'

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर शो ऐश की बात में कहा कि गौतम गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक है। इसलिए उन्‍हें दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। विरोध को लेकर कहा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह एक खेल है। टीम को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है और हां, उसे भी दुख हो रहा है। हमें यह समझना होगा। किसी को नौकरी से निकालना अच्छा लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।

'गौतम मेरा रिश्तेदार नहीं'

उन्होंने आगे कहा कि गलतियां तो होनी ही थीं, लेकिन उन्होंने किसी को परेशान करने को सही नहीं ठहराया। अश्विन ने आगे कहा कि गौतम मेरा रिश्तेदार नहीं है। मैं भी 10 गलतियां बता सकता हूं। हां, गलतियां होती हैं… लेकिन जब उनकी कीमत चुकानी पड़ती है तो वे महंगी पड़ जाती हैं। गलती कोई भी कर सकता है।

'कोच बल्ला उठाकर खेलने नहीं जा सकता'

भारत के जबरदस्त घरेलू रिकॉर्ड पर असर पड़ने से चिंतित अश्विन ने माना कि जवाबदेही तय करने की जरूरत है, लेकिन जोर देकर कहा कि स्पॉटलाइट सिर्फ कोच पर नहीं होनी चाहिए। हम जिम्मेदारी मांगना चाहते हैं। यह आसान है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट में बहुत कुछ हासिल होता है और इसमें बहुत पैसा है। बहुत से लोग यह काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन, एक कोच बल्ला उठाकर खेलने नहीं जा सकता।

'खुद को कोच की जगह रखकर देखो'

अश्विन ने जोर देकर कहा कि सिर्फ मैनेजमेंट को नहीं, बल्कि खिलाड़ियों को भी अपनी नाकामी स्वीकार करनी चाहिए। खुद को कोच की जगह रखकर देखो। आप कह सकते हैं कि एक खिलाड़ी को कंटिन्यूटी चाहिए और रोटेशन हुआ है। ठीक है, मैं सहमत हूं। लेकिन, खेलने और परफॉर्म करने की जिम्मेदारी खिलाड़ी की है।

'मुझे पर्सनली यह अटैक पसंद नहीं'

पूर्व ऑफ-स्पिनर ने कहा कि उन्होंने (आलोचकों) गंभीर को दोष देने को सही ठहराया। लेकिन खिलाड़ियों को भी तो जिम्मेदारी लेते नहीं देखा। इसमें कोई शक नहीं कि फैसले लेना हमेशा बेहतर हो सकता है। लेकिन, मुझे पर्सनली यह अटैक पसंद नहीं है, क्योंकि हम हमेशा किसी न किसी को दोष देने की तलाश में रहते हैं।

ये भी पढ़ें

कोच गौतम गंभीर के बचाव में आया यह वर्ल्ड कप विनिंग दिग्गज, BCCI पर फोड़ा ठीकरा
क्रिकेट
Sourav Ganguly on Kuldeep Yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa ODI Series 2025

Published on:

27 Nov 2025 02:18 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / गौतम मेरा रिश्तेदार नहीं… भारत का सूपड़ा साफ होने पर भड़के अश्विन, बोले- मैं भी 10 गलतियां बता सकता हूं

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

WPL 2026 Auction: मेगा ऑक्शन से पहले इस ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने वापस लिया नाम, टीम को सभी सीजन में पहुंचाया था फाइनल में

Jess Johnson Ruled Out WPL Auction 2026
क्रिकेट

27 नवंबर को क्यों कहा जाता है क्रिकेट इतिहास का ब्लैक डे? सिडनी में हुआ था बड़ा हादसा

phillip hughes death at sydney cricket ground
क्रिकेट

फ्लाइट लेट होने पर मोहम्मद सिराज ने गुस्से में किया पोस्ट, फैंस बोले – गंभीर पायलट से लड़ रहे हैं, प्लेन हर्षित राणा चलाएगा

क्रिकेट

स्मृति मंधाना की शादी टलने पर जेमिमा रोड्रिग्स नहीं खेलेंगी BBL, बताई चौंकाने वाली वजह

क्रिकेट

पलाश की चैट लीक करने वाली महिला आई सामने, किया बड़ा खुलासा, कहा – मैंने उसे एक्सपोज किया…

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.