कोच गौतम गंभीर के बचाव में आया यह वर्ल्ड कप विनिंग दिग्गज, BCCI पर फोड़ा ठीकरा

गावस्कर ने गंभीर का बचाव करते हुए कहा कि एक कोच सिर्फ टीम को तैयार कर सकता है, लेकिन बीच मैदान पर जाकर प्रदर्शन करना खिलाड़ियों के हाथ में है। जो लोग 22 यार्ड्स पर खेलने जा रहे हैं, उनके प्रदर्शन के लिए कोच को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। उन्होंने कहा, "जो लोग टेस्ट में हार के लिए गंभीर को जिम्मेदार मान रहे हैं, उनसे मेरा यह सवाल है कि आपने तब क्या किया था जब भारत ने उनके अंडर चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जीते थे।" टेस्ट में अलग कोच की बात पर गावस्कर ने ब्रेंडन मैकुलम का उदाहरण देते हुए कहा कि टीमों को हर फॉर्मेट के लिए अलग कोच की जरुरत नहीं है। कोच पर सिर्फ टीम की हार पर ही आरोप लगाना गलत है।