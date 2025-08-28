The Hundred Legue में खेलने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर बनेगा ये दिग्गज!

R Ashwin likely play The Hundred League: दिग्गज स्पिन ऑलराउंडर आर अश्विन ने पिछले साल के अंत में ऑस्‍ट्रेलिया के दौरे पर अचानक अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहकर सबको चौंका दिया था। वहीं, हाल ही में सोशल मीडिया के माध्‍यम से उन्‍होंने आईपीएल से भी अचानकर संन्‍यास की घोषणा कर दी थी। इसी बीच अब रिपोर्ट आ रही है कि वह इंग्‍लैंड में द हंड्रेड लीग में खेलना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो वह द हंड्रेड लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी होंगे।