The Hundred Legue में खेलने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर बनेगा ये दिग्गज!

R Ashwin likely play The Hundred League: दिग्गज स्पिन ऑलराउंडर आर अश्विन ने पिछले साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर अचानक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहकर सबको चौंका दिया था। वहीं, हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने आईपीएल से भी अचानकर संन्यास की घोषणा कर दी थी। इसी बीच अब रिपोर्ट आ रही है कि वह इंग्लैंड में द हंड्रेड लीग में खेलना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो वह द हंड्रेड लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी होंगे।
आर अश्विन ने आईपीएल से संन्यास को लेकर सोशल मीडिया की गई अपनी पोस्ट कहा था कि वह विदेशी क्रिकेट लीग में उतरना चाहते हैं। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट की मानें तो अश्विन अगले साल इंग्लैंड में आयोजित होने वाले द हंड्रेड लीग में हिस्सा लेने के इच्छुक हैं। इससे वह इस टूर्नामेंट में खेलने वाले भारत के पहले क्रिकेटर बन जाएंगे, क्योंकि अब तक कोई भी भारतीय क्रिकेटर द हंड्रेड लीग में नहीं खेल सका है।
बता दें कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में आर अश्विन को सीएसके ने खरीदा था। इस तरह लंबे समय के बाद उनकी चेन्नई सुपर किंग्स में वापसी हुई थी। लेकिन, इस सीजन में न तो उन्हें ज्यादा मौके मिल सके और न ही वह कुछ खास प्रदर्शन कर पाए। पिछले सीजन वह सिर्फ 7 विकेट ही अपने नाम कर सके थे। इससे पहले वह राजस्थान रॉयल्स टीम में थे।
ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 के दौरान आर अश्विन ने अचानक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। गाबा टेस्ट के बाद उन्होंने रोहित शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में संन्यास का ऐलान किया था। इस टेस्ट सीरीज को भारत 3-1 से हार गया था। उन्होंने भारत के लिए कुल 106 टेस्ट में 537 विकेट विकेट अपने नाम किए। वहीं, आईपीएल में उनके नाम 187 विकेट दर्ज हैं।