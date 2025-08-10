यार ये कहां से आ गया…  अश्विन ने बताया कि कैसे 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने उन्हें चौंका दिया

R Ashwin on Vaibhav Suryavanshi: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) को सिर्फ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पहला खिताब जीतने के लिए ही याद नहीं किया जाएगा, बल्कि 14 साल के वैभव सूर्यवंशी के लिए भी याद किया जाएगा। वैभव ने इस सीजन में अपना डेब्यू किया और अपनी पहली ही गेंद पर जोरदार छक्का लगाकर अपनी छाप छोड़ी। वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स के लिए अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया, जिसमें रविचंद्रन अश्विन भी शामिल हैं, जिन्होंने इस युवा खिलाड़ी के बारे में कुछ खास बातें कही हैं।
अश्विन ने हाल ही में मौजूदा राजस्थान रॉयल्स कप्तान संजू सैमसन के साथ अपना 'कुट्टी स्टोरीज' एपिसोड किया था। फ्रैंचाइजी ने मेगा ऑक्शन में सूर्यवंशी पर बड़ा दांव लगाया और उन्हें 1.10 करोड़ रुपये में साइन किया। हालांकि सभी को लगा कि यह भविष्य के लिए होगा, लेकिन सैमसन की चोट के कारण आरआर को सूर्यवंशी पर भरोसा करना पड़ा, जिन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी को निराश नहीं किया।
संजू सैमसन ने बातचीत की शुरुआत यह बताकर की कि सूर्यवंशी के शॉट्स की क्वालिटी देखकर वह कितने हैरान थे। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने शार्दुल ठाकुर की पहली गेंद पर ऑफ साइड में एक जोरदार छक्का जड़ा। अगले ओवर में उन्होंने आवेश खान को भी एक रन के लिए छक्का जड़ा। जब उन्होंने पहली गेंद पर छक्का लगाया तो मैं सोच रहा था कि वाह... उनकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन फिर वह लगातार रन बनाते गए। वाह! उनके शॉट्स की क्वालिटी ने मुझे हैरान कर दिया।
इस बीच आर अश्विन सूर्यवंशी की बेहतरीन क्वालिटी देखकर दंग रह गए, जिन्होंने पहली बार सूर्यवंशी का सामना किया था। सीएसके के खिलाफ लीग चरण के एक मैच में सूर्यवंशी ने 33 गेंदों पर चार चौकों और इतने ही छक्कों की मदद से मैच जिताऊ 57 रन बनाए।
"मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, दिल्ली में राजस्थान बनाम चेन्नई मैच के बाद मैं पनीश (शेट्टी, आरआर के मुख्य विश्लेषक) से बात कर रहा था। अश्विन ने कहा मैंने उसे राउंड द स्टंप्स गेंद फेंकी और उसने उसे कवर्स के ऊपर से मार दिया। अगली गेंद, मैंने एक धीमी गेंद फेंकी। आपने (सैमसन) लंबे समय तक मेरे लिए विकेटकीपिंग की है और आप जानते हैं कि मैं यह देखने के लिए ऐसा करता हूं कि क्या वह बड़ा शॉट खेलेगा।
मैंने गेंद को थोड़ा बाहर फेंका और उसने (वैभव) बस इंतज़ार किया और एक ज़ोरदार शॉट मारा और गेंद मिड-ऑन के ऊपर से सिंगल के लिए निकल गई। मुझे याद है कि मैंने सोचा था, 'क्या बकवास है यार... ये कहां से आ गया है?' अश्विन ने आगे कहा कि वह (वैभव) 14 साल का था और मैंने 18 साल पहले आईपीएल में डेब्यू किया था। वह अपने माता-पिता की कल्पना में भी नहीं था... यह वाकई अजीब था। मैंने जोस बटलर को जोफ्रा आर्चर से इस बारे में बात करते देखा था। उन्होंने बताया था कि नेट्स में 14 साल के बच्चे से पिटना कैसा होता है।