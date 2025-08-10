यार ये कहां से आ गया…  अश्विन ने बताया कि कैसे 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने उन्हें चौंका दिया

मैंने गेंद को थोड़ा बाहर फेंका और उसने (वैभव) बस इंतज़ार किया और एक ज़ोरदार शॉट मारा और गेंद मिड-ऑन के ऊपर से सिंगल के लिए निकल गई। मुझे याद है कि मैंने सोचा था, 'क्या बकवास है यार... ये कहां से आ गया है?' अश्विन ने आगे कहा कि वह (वैभव) 14 साल का था और मैंने 18 साल पहले आईपीएल में डेब्यू किया था। वह अपने माता-पिता की कल्पना में भी नहीं था... यह वाकई अजीब था। मैंने जोस बटलर को जोफ्रा आर्चर से इस बारे में बात करते देखा था। उन्होंने बताया था कि नेट्स में 14 साल के बच्चे से पिटना कैसा होता है।