हम हार गए तो मैं रिटायर हो जाऊंगा… इस भारतीय दिग्गज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास को लेकर किया बड़ा खुलासा

R Ashwin reveals on his retirement: रविचंद्रन अश्विन अपने संन्‍यास को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि कैसे उन्‍होंने खुद से वादा किया था कि 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ व्‍हाइटवॉश ने उन्हें रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 27, 2025

R Ashwin reveals on his retirement

अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट से संन्‍यास की घोषणा के दौरान आर अश्विन साथ में रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

R Ashwin reveals on his retirement: पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्‍कर ट्रॉफी के दौरान अचानक संन्‍यास लेकर सभी को चौंका दिया था। वहीं, अब उन्‍होंने खुलासा किया है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में सीरीज हारना उनके टेस्ट से रिटायरमेंट लेने के फैसले का मुख्य कारण था। तमिलनाडु के इस स्‍टार स्पिनर ने दिसंबर 2024 में बीजीटी के बीच में टेस्ट से हटने के अपने फैसले की घोषणा कर दी थी। अब अपने रिटायरमेंट के महीनों बाद अश्विन ने बताया है कि आखिर किस वजह से उन्होंने संन्यास ले लिया था।

13 साल पहले खुद से किया था ये वादा

अश्चिन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में बताया कि उन्होंने खुद से वादा किया था कि 2012 में इंग्लैंड के हाथों 1-2 से हार के बाद भारत घर पर कोई सीरीज नहीं हारेगा। उसके बाद भारत अपनी सरजमीं पर कोई टेस्‍ट सीरीज नहीं हारा। 2024 में जब न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 0-3 से क्‍लीन स्‍वीप किया तो लगातार जीत का सिलसिला खत्म हो गया। अश्विन ने बताया कि उन्होंने सच में खुद को इस तरह अपग्रेड रखने का प्रयास किया था कि कोई भी मेहमान टीम उन्हें समझ न पाए। अश्विन ने कहा कि जब वह ऐसा नहीं कर सके तो उन्होंने संन्यास लेने का फैसला कर लिया।

'अगर हम हार गए तो मैं रिटायर हो जाऊंगा'

अश्विन ने बताया कि मैं बहुत इमोशनल था। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के हाथों मिली 0-3 से हार के बाद मैं बहुत दुखी हो गया था, जैसे मैं 2012 में इंग्लैंड से 1-2 से हारने के बाद दुखी हुआ था। उस सीरीज के बाद वह दर्द मेरे लिए अविश्वसनीय था। मैंने खुद से वादा किया था कि इसके बाद हमें कोई और होम टेस्ट सीरीज नहीं हारनी चाहिए। अगर हम हार गए तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। यह एक वादा था जो मैंने खुद से किया था और मैंने उसे पूरा किया। मैंने सच में कोशिश की।

प्रोटियाज ने 20 साल के सूखे को किया खत्‍म

अश्विन ने ये खुलासा तब किया है कि जब भारतीय टीम को एक साल के अंदर अपने घर में दूसरी बार व्हाइटवॉश का सामना करना पड़ा है। भारत को साउथ अफ्रीका ने दो मैचों की सीरीज में 0-2 से हराया और इस तरह उसने भारत में 20 साल से सीरीज नहीं जीतने के सूखे को भी खत्‍म कर दिया। प्रोटियाज ने दो मैचों की सीरीज के पहले कोलकाता टेस्‍ट में भारत को 30 रनों से हराया था। वहीं, दूसरे गुवाहाटी टेस्‍ट में 408 रनों के बड़े अंतर से शिकस्‍त दी है।

Gautam Gambhir Hai Hai Go Back chant

Published on:

27 Nov 2025 12:28 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / हम हार गए तो मैं रिटायर हो जाऊंगा… इस भारतीय दिग्गज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास को लेकर किया बड़ा खुलासा

