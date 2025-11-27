हम हार गए तो मैं रिटायर हो जाऊंगा… इस भारतीय दिग्गज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास को लेकर किया बड़ा खुलासा

अश्चिन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में बताया कि उन्होंने खुद से वादा किया था कि 2012 में इंग्लैंड के हाथों 1-2 से हार के बाद भारत घर पर कोई सीरीज नहीं हारेगा। उसके बाद भारत अपनी सरजमीं पर कोई टेस्‍ट सीरीज नहीं हारा। 2024 में जब न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 0-3 से क्‍लीन स्‍वीप किया तो लगातार जीत का सिलसिला खत्म हो गया। अश्विन ने बताया कि उन्होंने सच में खुद को इस तरह अपग्रेड रखने का प्रयास किया था कि कोई भी मेहमान टीम उन्हें समझ न पाए। अश्विन ने कहा कि जब वह ऐसा नहीं कर सके तो उन्होंने संन्यास लेने का फैसला कर लिया।