Gautam Gambhir हाय हाय, वापस जाओ… के नारे लगाते हुए भड़के फैंस, बीच बचाव में उतरे मोहम्मद सिराज तो…

Gautam Gambhir Hai Hai Go Back chant: भारतीय टीम को एक साल में दूसरी बार टेस्‍ट सीरीज में क्‍लीन स्‍वीप का सामना करना पड़ा है। पिछले साल नवंबर में न्‍यूजीलैंड ने सूपड़ा साफ किया था तो अब साउथ अफ्रीका ने व्‍हाइटवॉश कर दिया है। इसी वजह से हेड कोच गौतम गंभीर को पहली बार बुधवार को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में फैंस के गुस्‍से का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया के दूसरे टेस्ट में 408 रन के अंतर से बड़ी हार के कुछ देर बाद ही स्टेडियम के एक स्टैंड में फैंस का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्‍होंने जोर-जोर से हूटिंग करते हुए 'गौतम गंभीर हाय हाय, वापस जाओ' चिल्‍लाना शुरू कर दिया। इसके बाद मोहम्‍मद सिराज और सितांशु कोटक स्‍टैंड में पहुंचे और उनसे शांत रहने की अपील की।