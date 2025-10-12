Patrika LogoSwitch to English

बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे से पहले अफगानिस्तान को बड़ा झटका, सबसे खतरनाक खिलाड़ी ही हुआ बाहर

Rahmat Shah Injury: बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज क्लीन स्वीप का सपना देख रही अफगानिस्तान की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। अफगानिस्तान के स्टार बल्लेबाज रहमत शाह की पिंडली की चोट के कारण कुछ समय बाहर रहेंगे। टीम फिजियो ने खुद ये अपडेट दिया है।

less than 1 minute read

भारत

image

lokesh verma

Oct 12, 2025

Rahmat Shah Injury

रहमत शाह को चोट के बाद व्‍हीलचेयर पर मैदान से बाहर ले जाया गया। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/AfghanistanCricketBoard)

Rahmat Shah Injury: अफगानिस्तान ने टी20 इंटरनेशनल सीरीज 3-0 से गंवाने के बाद बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार वापसी की है। तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले दो मुकाबले जीतकर अफगानिस्तान ने 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। अब उसकी नजर तीसरे मैच को जीतकर क्‍लीन स्‍वीप करने पर होगी। लेकिन, 14 अक्टूबर को खेले जाने वाले इस मुकाबले से पहले अफगानिस्तान को बड़ा झटका लगा है। अफगानिस्तान के स्टार बल्लेबाज रहमत शाह की पिंडली की चोट के कारण आखिरी वनडे में खेलने की संभावना नहीं है।

व्हीलचेयर पर ले जाया गया मैदान से बाहर

दरअसल, चोट लगने के बाद रिटायर्ड हर्ट हुए रहमत ने दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के 9 विकेट गिरने के बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए क्रीज पर वापसी की, लेकिन वह सिर्फ एक गेंद ही क्रीज पर टिक पाए। अफगानिस्तान टीम के फिजियो निर्मलन थाना बालासिंगम रहमत के पास दौड़े, क्योंकि वह खड़े नहीं हो पा रहे थे और बाद में दाएं हाथ के इस बल्लेबाज को व्हीलचेयर पर मैदान से बाहर ले जाया गया।

फिजियो बोले- कुछ समय बाहर रहेंगे रहमत

अफगानिस्तान टीम के फिजियो ने बताया कि दुर्भाग्य से रहमत चोटिल हो गए, इसलिए अब वे बाहर हैं। हम कल इस मामले में सभी जरूरी कदम उठाएंगे। मुझे लगता है कि वे कुछ समय के लिए वे बाहर रहेंगे। फिजियो ने आगे कहा कि उनके बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे मैच से बाहर रहने की पूरी संभावना है।

4000 रन बनाने वाले पहले अफगानी बल्लेबाज

बता दें कि रहमत शाह हाल ही में 4,000 वनडे रन बनाने वाले पहले अफगान बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ पहले मैच में एक महत्वपूर्ण अर्धशतक भी लगाया था। इस सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे 14 अक्टूबर को अबू धाबी में होना है।

Updated on:

12 Oct 2025 09:25 am

Published on:

12 Oct 2025 09:24 am

