बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे से पहले अफगानिस्तान को बड़ा झटका, सबसे खतरनाक खिलाड़ी ही हुआ बाहर

Rahmat Shah Injury: अफगानिस्तान ने टी20 इंटरनेशनल सीरीज 3-0 से गंवाने के बाद बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार वापसी की है। तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले दो मुकाबले जीतकर अफगानिस्तान ने 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। अब उसकी नजर तीसरे मैच को जीतकर क्‍लीन स्‍वीप करने पर होगी। लेकिन, 14 अक्टूबर को खेले जाने वाले इस मुकाबले से पहले अफगानिस्तान को बड़ा झटका लगा है। अफगानिस्तान के स्टार बल्लेबाज रहमत शाह की पिंडली की चोट के कारण आखिरी वनडे में खेलने की संभावना नहीं है।