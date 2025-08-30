IPL 2026 से पहले Rahul Dravid ने छोड़ा Rajasthan Royals का साथ, ठुकराया फ्रेंचाइजी का ये ऑफर

साल 2024 में टीम इंडिया को टी20 वर्ल्डकप 2024 का खिताब जिताने का बाद द्रविड़ ने भारतीय टीम का साथ छोड़ा। हालांकि 2023 में खेले गए आईसीसी क्रिकेट वर्ल्डकप के फाइनल में भारतीय टीम की शॉकिंग हार के बाद ही राहुल द्रविड़ कोचिंग पद को छोड़ना चाहते थे लेकिन टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की मनाने पर वह 2024 में खेले गए टी20 वर्ल्डकप तक टीम के साथ रहने के लिए मान गए। भारतीय टीम का साथ छोड़ने के बाद द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स में बतौर हेड कोच पद संभाला। 2025 सीजन में बैसाखी के सहारे वे प्री-सीजन कैंप में पहुंचे। उन्होंने युवा और अनुभवी खिलाड़ियों से 2025 में राजस्थान रॉयल्स की एक मजबूत टीम बनाई लेकिन चोट ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया।