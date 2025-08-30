IPL 2026 से पहले Rahul Dravid ने छोड़ा Rajasthan Royals का साथ, ठुकराया फ्रेंचाइजी का ये ऑफर

इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में राजस्थान रॉयल्स के खराब प्रदर्शन के बाद टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने टीम का साथ छोड़ दिया है। पिछले सीजन संजू सैमसन और अन्य खिलाड़ियों की चोट की वजह से पूरे सीजन टीम संतुलित नहीं रही थी और 9वें स्थान पर रही थी। वह प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने वाली दूसरी टीम बनी थी। राजस्थान रॉयल्स की सीजन की शुरुआत ही खराब रही थी और वे पहले दो मुकाबलों में हार गए थे। टीम के रेगुलर कप्तान संजू सैमसन को शुरुआती 3 मैचों में खेलने का मौका नहीं मिला था और राहुल द्रविड़ भी चोट से परेशान थे।
राजस्थान रॉयल्स ने शनिवार को घोषणा करते हुए ये बाताय कि मुख्य कोच राहुल द्रविड़ आईपीएल 2026 से पहले फ्रैंचाइज़ी के साथ अपना कार्यकाल समाप्त कर देंगे। राहुल कई सालों से रॉयल्स के सफ़र का हिस्सा रहे। उनके नेतृत्व ने खिलाड़ियों की युवा पीढ़ी को प्रभावित किया है और उन्होंने फ्रैंचाइज़ी की संस्कृति पर एक अलग छाप छोड़ी है। फ्रेंचाइज़ी ने उन्हें एक बड़ा पद ऑफर किया लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। राजस्थान रॉयल्स, उसके खिलाड़ी और दुनिया भर के लाखों फैंस, फ्रेंचाइज़ी के लिए राहुल की उल्लेखनीय सेवा के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं।
साल 2024 में टीम इंडिया को टी20 वर्ल्डकप 2024 का खिताब जिताने का बाद द्रविड़ ने भारतीय टीम का साथ छोड़ा। हालांकि 2023 में खेले गए आईसीसी क्रिकेट वर्ल्डकप के फाइनल में भारतीय टीम की शॉकिंग हार के बाद ही राहुल द्रविड़ कोचिंग पद को छोड़ना चाहते थे लेकिन टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की मनाने पर वह 2024 में खेले गए टी20 वर्ल्डकप तक टीम के साथ रहने के लिए मान गए। भारतीय टीम का साथ छोड़ने के बाद द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स में बतौर हेड कोच पद संभाला। 2025 सीजन में बैसाखी के सहारे वे प्री-सीजन कैंप में पहुंचे। उन्होंने युवा और अनुभवी खिलाड़ियों से 2025 में राजस्थान रॉयल्स की एक मजबूत टीम बनाई लेकिन चोट ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया।
राहुल द्रविड़ के कोचिंग करियर की शुरुआत आईपीएल से ही हुई थी। राजस्थान रॉयल्स के साथ साल 2014-15 में मेंटर व टीम डायरेक्टर की भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने संजू सैमसन जैसे युवा खिलाड़ियों को तराशा, जो बाद में राजस्थान के कप्तान बने। द्रविड़ को कोचिंग में राजस्थान 2013 के चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंची। 2016 में द्रविड़ दिल्ली डेयरडेविल्स के कोच बने, जहां उन्होंने ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों को निखारा। इसके बाद वह इंडिया A के कोच बने और बाद में भारतीय टीम के हेड कोच की भूमिका संभाली