Rajasthan Royals IPL 2025 schedule: 13 अप्रैल तक जयपुर में नहीं खेला जाएगा एक भी मुक़ाबला, इस स्टेडियम में खेले जाएंगे राजस्थान रॉयल्स के मैच, जानें क्या है वजह

इसके बाद राजस्थान दो दिनों के बाद 25 मार्च को गुजरात टाइटन्स से अहमदाबाद में भिड़ेगा। यह मुक़ाबला भी आवे मैच होगा। टीम इसके बाद लगातार दो मैच होम पर खेलेगी लेकिन ये मुक़ाबले जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम (SMS) में नहीं खेले जाएंगे। दरअसल पिछले साल ही तरह इस साल भी राजस्थान रॉयल्स अपने दो होम मुक़ाबले गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगा। पिछले साल आरआर ने अंत के दो मुक़ाबले गुवाहाटी में खेले थे। लेकिन इस बार टीम अपने होम सीजन की शुरुआत गुवाहाटी से करेगी उसके बाद जयपुर आएगी।

राजस्थान रॉयल्स 26 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से यहां अपना पहला होम गेम खेलेगी। उसके बाद 30 मार्च को टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से भिड़ेगी। इसके बाद राजस्थान टीम अपने बाकी घरेलू मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेलेगी। मतलब 13 अप्रैल तक राजस्थान रॉयल्स का कोई भी मुक़ाबला जयपुर में नहीं खेला जाएगा। 13 अप्रैल को टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से घर पर मुक़ाबला खेलेगी। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा।

आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स का पूरा शेड्यूल –

सनराइजर्स हैदराबाद Vs राजस्थान रॉयल्स, 23 मार्च, दोपहर 3:30 बजे, हैदराबाद

राजस्थान रॉयल्स Vs कोलकाता नाइट राइडर्स, 26 मार्च, शाम 7:30 बजे, गुवाहाटी

राजस्थान रॉयल्स Vs चेन्नई सुपर किंग्स, 30 मार्च, शाम 7:30 बजे, गुवाहाटी

पंजाब किंग्स Vs राजस्थान रॉयल्स, 5 अप्रैल, शाम 7:30 बजे, न्यू चंडीगढ़

गुजरात टाइटन्स Vs राजस्थान रॉयल्स, 9 अप्रैल, शाम 7:30 बजे, अहमदाबाद

राजस्थान रॉयल्स Vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 13 अप्रैल, दोपहर 3:30 बजे, जयपुर

दिल्ली कैपिटल्स Vs राजस्थान रॉयल्स, 16 अप्रैल, शाम 7:30 बजे, दिल्ली

राजस्थान रॉयल्स Vs लखनऊ सुपर जायंट्स, 19 अप्रैल, शाम 7:30 बजे, जयपुर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु Vs राजस्थान रॉयल्स, 24 अप्रैल, शाम 7:30 बजे, बेंगलुरु

राजस्थान रॉयल्स Vs गुजरात टाइटन्स, 28 अप्रैल, शाम 7:30 बजे, जयपुर

राजस्थान रॉयल्स Vs मुंबई इंडियंस, 1 मई, शाम 7:30 बजे, जयपुर

कोलकाता नाइट राइडर्स Vs राजस्थान रॉयल्स, 4 मई, दोपहर 3:30 बजे, कोलकाता

चेन्नई सुपर किंग्स Vs राजस्थान रॉयल्स, 12 मई, शाम 7:30 बजे, चेन्नई

राजस्थान रॉयल्स Vs पंजाब किंग्स, 16 मई, शाम 7:30 बजे, जयपुर