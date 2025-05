RR vs PBKS Head to Head: आज राजस्थान बिगाड़ सकती है पंजाब के प्लेऑफ के समीकरण, डरा सकते हैं रॉयल्‍स के रिकॉर्ड

RR vs PBKS Head to Head Record: आईपीएल 2025 में आज रविवार को राजस्‍थान रॉयल्‍स और पंजाब किंग्‍स के बीच अहम मुकाबला दोपहर 3.30 बजे से जयपुर के सवाई मानसिंह स्‍टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच से पहले जान लीजिये कि अब तक कौन सी टीम का पलड़ा ज्‍यादा भारी रहा है।

भारत•May 18, 2025 / 06:50 am• lokesh verma

RR vs PBKS Head to Head Record: सवाई मानसिंह स्‍टेडियम में कोच राहुल द्रविड़ से बात करते संजू सैमसन। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/rajasthanroyals)

RR vs PBKS Head to Head Record in IPL: आईपीएल 2025 का 59वां मैच आज रविवार 18 मई को डबल हेडर को पहला मैच राजस्‍थान रॉयल्‍स और पंजाब किंग्‍स के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार, दोपहर 3.30 बजे से जयपुर के सवाई मानसिंह स्‍टेडियम में खेला जाएगा। राजस्‍थान के लिए अब खोने के लिए कुछ नहीं है, क्‍योंकि वह पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। वहीं, पंजाब किंग्‍स के लिए प्‍लेऑफ के लिहाज से ये मैच बेहद महत्‍वपूर्ण है। पंजाब के फिलहाल 11 मैचों में 15 अंक है, उसे तीन में से एक मैच जीतने की दरकार है। अगर वह आज राजस्‍थान से हार जाती है तो उसकी मुश्किल बढ़ सकती है। क्‍योंकि पंजाब के इसके बाद अगले दो मैच दिल्‍ली कैपिटल्‍स और मुंबई इंडियंस जैसी मजबूत टीमों से हैं। ऐसे में आज रोमांचक जंग देखने को मिल सकती है। इससे पहले आपको बताते है दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड बताते हैं।