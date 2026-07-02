भारतीय टीम पर कहर बरपाने वाले राजस्थान के जय मूंदड़ा की चमकी किस्मत, ETPL के लिए जोंटी रोड्स की टीम में हुए शामिल

Jai Moondra select by Jonty Rhodes Team: यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग के पहले प्लेयर ड्राफ्ट के दौरान को-ओनर जोंटी रोड्स की रॉटरडैम डॉकर्स ने राजस्‍थान में जन्‍में जय मूंदड्रा को चुन लिया है। मूंदड़ा ने हाल ही में भारतीय टीम के खिलाफ आयरलैंड की ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल सीरीज जीत में अहम भूमिका निभाई थी और प्‍लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी अपने नाम किया था। उनके शानदार प्रदर्शन के चलते सभी टीमों की नजर उन पर थी, लेकिन बाजी जोंटी की टीम मारने में सफल रही है।