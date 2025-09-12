Duleep Trophy 2025: रजत पाटीदार और यश राठौड़ ने जड़ा शतक, खिताबी जीत की ओर सेंट्रल जोन

Central Zone vs South Zone: सेंट्रल जोन के कप्तान रजत पाटीदार और यश राठौड़ ने दलीप ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में शतक जड़ते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया है। यश राठौड़ और पाटीदार ने चौथे विकेट के लिए 167 रनों की साझेदारी की और टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया है। रजत पाटीदार 115 गेंदों में 101 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने इस पारी में दो छक्के और 12 चौके लगाए। यश ने भी शतक पूरा किया और वह 104 रन बनाकर खेल रहे हैं। सेंट्रल जोन ने 320 रन बना लिए हैं और उनके 5 विकेट गिरे हैं।
बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड पर जारी इस खिताबी मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी साउथ जोन की टीम महज 149 रन पर सिमट गई। इस टीम को 27 के स्कोर पर मोहित काले (9) के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद टीम के लिए संभलना मुश्किल हो गया। साउथ जोन यहां से लगातार विकेट गंवाती गई। टीम के लिए तन्मय अग्रवाल ने 76 गेंदों में तीन चौकों की मदद से सर्वाधिक 31 रन बनाए। सलमान निजार ने 24 रन टीम के खाते में जोड़े, जबकि अंकित शर्मा ने 20 रन जुटाए। विपक्षी खेमे से सारांश जैन ने सर्वाधिक 5 विकेट चटकाए, जबकि कुमार कार्तिकेय ने 4 शिकार किए।
इसके जवाब में सेंट्रल जोन को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। अक्षय वाडेकर ने दानिश मालेवार के साथ पहले विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी की। अक्षय 22, जबकि दानिश 53 रन बनाकर आउट हुए। सेंट्रल जोन 93 के स्कोर तक अपने तीन विकेट गंवा चुकी थी। यहां से कप्तान रजत पाटीदार ने यश राठौड़ के साथ चौथे विकेट के लिए 167 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। दूसरे दिन सेंट्रल जोन ने 85 ओवर में पांच विकेट 324 रन बना लिए हैं। यश राठौड़ 104 रन बनाकर नाबाद हैं।
साउथ जोन की ओर से गुरजपनीत सिंह तीन विकेट अपने नाम कर चुके हैं, जबकि एमडी निधीश और वासुकी कौशिक ने एक-एक विकेट लिए हैं। फिलहाल, सेंट्रल जोन के पास 175 रन की बढ़त है।