Ranji Trophy 2025: ईशान किशन और गायकवाड़ ने बरसाए चौके छक्के, बार – बार नज़रअदाज किए जाने पर चयनकर्ताओं को दिया करारा जवाब

Ranji Trophy 2025- 26: रणजी ट्रॉफी 2025-26 के एलिट के पहले राउंड के मुक़ाबले खेले जा रहे हैं। इसका पहला दिन विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन और महाराष्ट्र के युवा बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ के नाम रहा। दोनों ही खिलाड़ियों ने मुश्किल परिस्थितियों में बल्लेबाजी करके अपनी-अपनी टीमों का सम्मान बचाया। ईशान ने जहां बेहतरीन शतक लगाया, वहीं गायकवाड़ मात्र 9 रन से शतक से चूक गए।