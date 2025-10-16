Ranji Trophy 2025: ईशान किशन और गायकवाड़ ने बरसाए चौके छक्के, बार – बार नज़रअदाज किए जाने पर चयनकर्ताओं को दिया करारा जवाब

ईशान किशन और गायकवाड़ को लंबे समय से चयनकरता नज़रअंदाज़ कर रहे हैं (photo - BCCI)
Ranji Trophy 2025- 26: रणजी ट्रॉफी 2025-26 के एलिट के पहले राउंड के मुक़ाबले खेले जा रहे हैं। इसका पहला दिन विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन और महाराष्ट्र के युवा बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ के नाम रहा। दोनों ही खिलाड़ियों ने मुश्किल परिस्थितियों में बल्लेबाजी करके अपनी-अपनी टीमों का सम्मान बचाया। ईशान ने जहां बेहतरीन शतक लगाया, वहीं गायकवाड़ मात्र 9 रन से शतक से चूक गए।
केरल और महाराष्ट्र के बीच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडयम में खेले जा रहे इस मैच में गायकवाड़ नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते आए। जब गायकवाड़ क्रीज़ पर आए थे तब टीम ने 18 रन पर पांच विकेट खो दिये थे। ऐसे में उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और 91 रनों की बेहद अहम पारी खेली। इस दौरान गायकवाड़ ने 11 चौके भी लगाए।
वहीं झारखंड के कप्तान ईशान किशन के नाबाद शतक लगाते हुए टीम को मुश्किल हालात से निकालने में मदद की। झारखंड ने कोयंबटूर में तमिलनाडु के खिलाफ पहले दिन छह विकेट पर 307 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए, झारखंड ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और 51 ओवर में छह विकेट पर 157 रन बनाकर संघर्ष कर रहा था।
हालांकि, बाएं हाथ के बल्लेबाज ईशान किशन ने अपना नौवां प्रथम श्रेणी शतक जड़कर टीम को संकट से उबारा और इस दौरान आठवें नंबर के बल्लेबाज साहुल राज (64 रन, 6 चौके, 2 छक्के) के साथ सातवें विकेट के लिए 39 ओवर में 150 रन जोड़कर टीम को सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया।
ईशान किशन और गायकवाड़ को लंबे समय से चयनकरता नज़रअंदाज़ कर रहे हैं। तीनों ही फॉर्मेट में उन्हें जगह नहीं मिल रही हैं। ऐसे में यह पारी चयनकर्ताओं को करारा जवाब है।
