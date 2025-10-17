रणजी ट्रॉफी का सचिन तेंदुलकर: 40 की उम्र में ठोका 32वां शतक, 10 हजार प्लस फर्स्ट क्लास रन, 25 साल से लगातार खेल रहे डोमेस्टिक क्रिकेट

मुंबई के खिलाफ खेले जा रहे इस मुकाबले में पारस डोगरा ने अपनी कप्तानी पारी से सभी का ध्यान खींचा। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक डोगरा 169 गेंदों में 16 चौकों की मदद से 112 रन बनाकर नाबाद थे। उनकी इस पारी ने न केवल जम्मू-कश्मीर को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि यह भी दिखाया कि उम्र उनके खेल के सामने महज एक संख्या है। डोगरा की यह पारी इसलिए भी खास है, क्योंकि वह अपनी टीम को मुश्किल परिस्थितियों से उबारने में कामयाब रहे। उनकी यह नाबाद पारी अभी और लंबी हो सकती है, जिससे जम्मू-कश्मीर को मजबूत बढ़त मिलने की उम्मीद है।