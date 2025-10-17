Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

रणजी ट्रॉफी का सचिन तेंदुलकर: 40 की उम्र में ठोका 32वां शतक, 10 हजार प्लस फर्स्ट क्लास रन, 25 साल से लगातार खेल रहे डोमेस्टिक क्रिकेट

पारस डोगरा ने मुंबई के खिलाफ 112 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए रणजी ट्रॉफी में 32वां शतक पूरा किया। उन्होंने इस पारी के साथ अपने 10 हजार फर्स्ट क्लास रन भी पूरे कर लिए हैं। ऐसा करने वाले पारस तीसरे बल्लेबाज हैं।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 17, 2025

जम्मू-कश्मीर के कप्तान पारस डोगरा ने 32वां रणजी शतक लगाया (Photo - BCCI Domestic/X)

Paras Dogra First Class record: भारतीय घरेलू क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं, जो अपनी निरंतरता, जुनून और शानदार प्रदर्शन से सभी को हैरान कर देते हैं। लेकिन बावजूद इसके उन्हें कमभी भारतीय टीम से खेलने का मौका नहीं मिलता। ऐसा ही एक नाम पारस डोगरा का है, जिन्हें रणजी ट्रॉफी का 'सचिन तेंदुलकर' कहना गलत नहीं होगा। 40 साल की उम्र में भी डोगरा का बल्ला रनों की बरसात कर रहा है।

रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन में जम्मू-कश्मीर के कप्तान पारस डोगरा ने श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में मुंबई के खिलाफ एलीट ग्रुप-डी के मुकाबले में शानदार शतक जड़कर इतिहास रच दिया। इस पारी के साथ उन्होंने अपने करियर का 32वां शतक पूरा किया और 10 हजार फर्स्ट क्लास रन का आंकड़ा भी पार कर लिया।

मुंबई के खिलाफ शतक जड़ रचा इतिहास

मुंबई के खिलाफ खेले जा रहे इस मुकाबले में पारस डोगरा ने अपनी कप्तानी पारी से सभी का ध्यान खींचा। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक डोगरा 169 गेंदों में 16 चौकों की मदद से 112 रन बनाकर नाबाद थे। उनकी इस पारी ने न केवल जम्मू-कश्मीर को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि यह भी दिखाया कि उम्र उनके खेल के सामने महज एक संख्या है। डोगरा की यह पारी इसलिए भी खास है, क्योंकि वह अपनी टीम को मुश्किल परिस्थितियों से उबारने में कामयाब रहे। उनकी यह नाबाद पारी अभी और लंबी हो सकती है, जिससे जम्मू-कश्मीर को मजबूत बढ़त मिलने की उम्मीद है।

रणजी ट्रॉफी में शतकों का नया रिकॉर्ड

पारस डोगरा का यह 32वां रणजी शतक उन्हें इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर ले आया है। उन्होंने पूर्व भारतीय बल्लेबाज अजय शर्मा (31 शतक) को पीछे छोड़ दिया। अब उनसे आगे केवल दिग्गज वसीम जाफर हैं, जिनके नाम 40 शतक दर्ज हैं। डोगरा का यह शतक उनके 144वें फर्स्ट क्लास मैच में आया, जो उनके लंबे और शानदार करियर का सबूत है।

10 हजार फर्स्ट क्लास रन का कीर्तिमान

इस शतकीय पारी के दौरान पारस डोगरा ने एक और बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे कर लिए। वह ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज हैं। उनसे पहले केवल वसीम जाफर (14,609 रन) और चेतेश्वर पुजारा (13,603 रन) ही इस मुकाम तक पहुंचे हैं। डोगरा के नाम अब तक 144 फर्स्ट क्लास मैचों में 10,078 रन दर्ज हैं।

25 साल का रणजी सफर

पारस डोगरा की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। उन्होंने 2001 में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया था और 24 साल बाद भी वह इस टूर्नामेंट का अहम हिस्सा हैं। 40 की उम्र में भी उनका जुनून और फिटनेस युवा खिलाड़ियों के लिए मिसाल है। जम्मू-कश्मीर की कप्तानी संभाल रहे डोगरा न केवल मैदान पर अपनी बल्लेबाजी से योगदान दे रहे हैं, बल्कि अपनी नेतृत्व क्षमता से भी टीम को प्रेरित कर रहे हैं।

भारतीय टीम में जगह न मिलना

पारस डोगरा उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं, जिन्होंने भारतीय टीम के लिए कभी नहीं खेला, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनके आंकड़े किसी भी दिग्गज से कम नहीं हैं। 10 हजार से ज्यादा फर्स्ट क्लास रन और 32 रणजी शतक इस बात का प्रमाण हैं कि डोगरा में प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी। फिर भी, वह भारतीय टीम में जगह नहीं बना सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Oct 2025 09:11 am

Hindi News / Sports / Cricket News / रणजी ट्रॉफी का सचिन तेंदुलकर: 40 की उम्र में ठोका 32वां शतक, 10 हजार प्लस फर्स्ट क्लास रन, 25 साल से लगातार खेल रहे डोमेस्टिक क्रिकेट

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs AUS: पर्थ में पहली बार वनडे खेलेगा भारत, इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बेहद खराब, देखें आंकड़े

क्रिकेट

अफगानिस्तान से शर्मनाक हार के बाद बांग्लादेशी क्रिकेटर्स पर हुआ हमला, खिलाड़ी मोहम्मद नईम का भावुक पोस्ट हुआ वायरल

Attack on Bangladesh Cricketers
क्रिकेट

रेलवे स्टेशन पर सोया, वेटर का किया काम, फिर टेनिस-बॉल क्रिकेट ने दिलाई पहचान, अब रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए किया डेब्यू

क्रिकेट

Womens World Cup 2025 Points Table: ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल का टिकट तो एक टीम हुई बाहर! जानें भारत समेत अन्य टीमों का हाल

ICC Women’s World Cup 2025 Points Table
क्रिकेट

Happy Birthday Anil Kumble: अनिल कुंबले के नाम दर्ज हैं ये 3 बड़े रिकॉर्ड, जो कभी शेन वॉर्न और मुथैया मुरलीधरन भी नहीं बना सके

Anil Kumble Birthday
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.