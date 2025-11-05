अब रणजी ट्रॉफी में गरजा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला, 138.81 के स्ट्राइक रेट से ठोके इतने रन, लगाई चौके-छक्कों की झड़ी

14 वर्षीय युवा भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: X@/cricbuzz)
Ranji Trophy 2025-26: बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का बल्ला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। वे जिस भी टूर्नामेंट में खेलते हैं, जमकर रन बनाते हैं। अब रणजी ट्रॉफी 2025-216 में भी उनका जलवा देखें दो मिल रहा है। बिहार और मेघालय के बीच प्लेट ग्रुप के एक मुक़ाबले में सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 67 गेंद पर 93 रन ठोक डाले। इस दौरान उन्होंने 9 चौके और चार छक्के भी लगाए। इस पारी में उनका स्ट्राइक रेट 138.81 का रहा, जो टेस्ट क्रिकेट में सामान्य बात नहीं है।
इसके अलावा अहमदाबाद में एक बेहद करीबी मुकाबले में, हरियाणा ने मेजबान गुजरात को 4 विकेट से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। पहले दिन कोई खेल नहीं होने के बावजूद, मैच में काफ़ी रोमांच देखने को मिला और हरियाणा ने बढ़त बना ली। गुजरात ने दिन की शुरुआत 8 विकेट पर 113 रन से की और अंत में केवल 137 रन ही बना सका, जिसमें निखिल कश्यप ने चार विकेट लिए। जीत के लिए 62 रनों की जरूरत थी, हरियाणा का स्कोर 18/4, 30/5 और फिर 43/6 हो गया। पार्थ वत्स और यशवर्धन दलाल ने सुनिश्चित किया कि आगे कोई दिक्कत न हो और वे अपनी टीम को जीत दिलाएं।
राजस्थान को पहली पारी में बढ़त मिलने के बाद, मुंबई ने अपनी दूसरी पारी में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मैच ड्रॉ रहा। यशस्वी जायसवाल के 156 रनों की पारी ने मुंबई को ड्रा दिलाया, जबकि मुशीर खान ने 63 रनों की पारी खेली। मुंबई ने दूसरी पारी में 3 विकेट पर 269 रन बनाए। जिसके बाद खिलाड़ियों ने हाथ मिलाया।
मोहसिन खान ने 23.3 ओवर में 29 रन देकर 6 विकेट चटकाए और कर्नाटक को केरल के खिलाफ पारी और 164 रनों से शानदार जीत दिलाई। फ़ॉलोऑन खेलते हुए, केरल ने दिन की शुरुआत 10/0 से की, लेकिन वे लगातार विकेट गंवाते रहे, जिसमें सलामी बल्लेबाज़ कृष्ण प्रसाद का सर्वोच्च स्कोर 33 रन रहा। अपना तीसरा प्रथम श्रेणी मैच खेल रहे 22 वर्षीय ऑफ स्पिनर मोहसिन ने अपने पहले ही मैच में पांच विकेट लेकर कर्नाटक की जीत सुनिश्चित की, हालाँकि केरल ने 79.3 ओवर तक कड़ी टक्कर दी।
मयंक मिश्रा के पांच विकेटों की बदौलत उत्तराखंड ने दिल्ली में सर्विसेज के खिलाफ कम स्कोर वाले मैच में रोमांचक जीत हासिल की। जीत के लिए 123 रनों का पीछा करते हुए, सर्विसेज ने दिन की शुरुआत 5 विकेट पर 71 रनों से की। अर्जुन शर्मा (23) को छोड़कर, कोई भी अन्य बल्लेबाज़ 20 रन तक नहीं पहुंच सका। उत्तराखंड के मयंक, जगदीश सुचित और अवनीश सुधा ने लगातार रन बनाए और अंततः सर्विसेज़ को 105 रनों पर आउट करके 17 रनों से जीत दिलाई।
अभिरथ रेड्डी की नाबाद 175 रनों की शानदार पारी की बदौलत हैदराबाद ने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 344 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए चार विकेट से जीत हासिल की। दिन की शुरुआत 8/0 से करते हुए, हैदराबाद ने तन्मय अग्रवाल का विकेट जल्दी खो दिया, लेकिन अभिरथ ने शीर्ष छह के बाकी बल्लेबाज़ों के साथ उपयोगी साझेदारियाँ कीं, जिसमें राहुल राधेश (66) के साथ दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी भी शामिल थी, जिससे हैदराबाद ने 75.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।
आंध्र ने ओडिशा के खिलाफ एक पारी और 50 रनों से आसान जीत हासिल की, जिसमें सौरभ कुमार और त्रिपुराना विजय ने मिलकर छह विकेट चटकाए और घरेलू टीम की दूसरी पारी का जल्दी अंत किया। फॉलोऑन खेलते हुए, ओडिशा ने दिन की शुरुआत में 2 विकेट पर 190 रन बनाए थे, लेकिन अंततः 274 रन पर ढेर हो गया। गौरव चौधरी ने दूसरे मैच में 80 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे, जबकि संदीप पटनायक ने 63 रन बनाए। लेकिन बाकी बल्लेबाज टीम को बचाने में नाकाम रहे और ओडिशा को दूसरी हार का सामना करना पड़ा।
अनुकूल रॉय ने दूसरी पारी में पांच और मनीषी ने चार विकेट लिए, जिससे झारखंड ने नागालैंड के खिलाफ पारी और 196 रनों से शानदार जीत दर्ज की। नागालैंड, जिसने अपने दूसरे मैच में 5 विकेट पर 104 रन से आगे खेलना शुरू किया था, 160 रन पर आउट हो गया और इस प्रतियोगिता में अपना दूसरा मैच हार गया।
हनुमा विहारी के 141 और मणिशंकर मुरासिंह के नाबाद 102 रनों की बदौलत त्रिपुरा ने बंगाल के खिलाफ ड्रॉ हुए मैच में पहली पारी में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली। त्रिपुरा ने दिन की शुरुआत 7 विकेट पर 273 रन से की, जिसमें विहारी 121 और मुरासिंह 42 रन बनाकर अपनी पिछली साझेदारी को आगे बढ़ा रहे थे। इस जोड़ी ने त्रिपुरा को बंगाल के पहली पारी के 336 रनों के करीब पहुंचाया, लेकिन विहारी इशान पोरेल की गेंद पर पगबाधा आउट हो गए। इसके बाद मुरासिंह ने शानदार शतक जमाया और त्रिपुरा ने 385 रन बनाए। इसके बाद बंगाल का स्कोर 90/3 विकेट पर 90 रन हो गया, जिसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाया।
अमनदीप खरे के 156 रनों और आदित्य सरवटे (79) और अराफात खान (49) के दमदार योगदान की बदौलत छत्तीसगढ़ ने पहली पारी में बढ़त हासिल की और जम्मू-कश्मीर के खिलाफ उनका मैच ड्रॉ रहा। जम्मू-कश्मीर के 394 रनों के जवाब में, छत्तीसगढ़ ने दिन की शुरुआत में 6 विकेट पर 257 रन बनाए थे। लेकिन खरे ने सरवटे के साथ एक अहम साझेदारी करके अपनी टीम को बढ़त दिलाने में मदद की।
बाबा इंद्रजीत के नाबाद 77 रनों और शाहरुख खान और मोहम्मद अली की उपयोगी पारियों की बदौलत तमिलनाडु ने विदर्भ के खिलाफ हार टाल दी, जिसने पहली पारी में बढ़त हासिल की। फॉलोऑन खेलते हुए, और एक बड़े अंतर के साथ, तमिलनाडु ने अपनी दूसरी पारी में 6/0 से दिन की शुरुआत की। सलामी बल्लेबाज अथीश एसआर ने 46 रन बनाए लेकिन शीर्ष क्रम के बाकी बल्लेबाज टिक नहीं पाए और तमिलनाडु का स्कोर 47 रन पर तीन विकेट हो गया। इसके बाद अजित ने अतीश, शाहरुख और अली के साथ अर्धशतकीय साझेदारी की जिससे तमिलनाडु ने दिन के अंत में बढ़त हासिल की और 6 विकेट पर 233 रन बनाकर मैच ड्रॉ करा लिया।
आदर्श सिंह के छह विकेट झटकने की बदौलत रेलवे ने असम के खिलाफ पहली पारी में बढ़त हासिल कर ली और मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ। असम ने दिन की शुरुआत 1 विकेट पर 99 रन से की, जो रेलवे के पहली पारी के 224 रनों का पीछा कर रहा था। पुरकायस्थ ने अपनी टीम को जीत के करीब पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर पर लगातार विकेट गिरते रहे। एक समय असम का स्कोर 3 विकेट पर 151 रन था, लेकिन उन्होंने अपने आखिरी सात विकेट केवल 68 रन जोड़कर गंवा दिए, जिसमें आदर्श ने एक प्रेरणादायक स्पेल डाला।
कुमार कार्तिकेय ने चार विकेट लिए, जबकि आर्यन पांडे और अरशद खान ने तीन-तीन विकेट लिए, जिससे मध्य प्रदेश ने चंडीगढ़ के खिलाफ ड्रॉ हुए मुकाबले में पहली पारी में बढ़त हासिल की। इंदौर में दिन की शुरुआत में घरेलू टीम के 384 रनों के जवाब में मेहमान टीम ने 4 विकेट पर 236 रन बनाए थे। कल के अर्धशतकधारी अंकित कौशिक के बिना कोई रन बनाए आउट होने के बाद राज बावा ने 77 रनों की पारी खेली। लेकिन दूसरे छोर से समर्थन न मिलने के कारण चंडीगढ़ अपनी पहली पारी में 310 रनों पर आउट हो गया।
