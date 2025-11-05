अब रणजी ट्रॉफी में गरजा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला, 138.81 के स्ट्राइक रेट से ठोके इतने रन, लगाई चौके-छक्कों की झड़ी

हनुमा विहारी के 141 और मणिशंकर मुरासिंह के नाबाद 102 रनों की बदौलत त्रिपुरा ने बंगाल के खिलाफ ड्रॉ हुए मैच में पहली पारी में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली। त्रिपुरा ने दिन की शुरुआत 7 विकेट पर 273 रन से की, जिसमें विहारी 121 और मुरासिंह 42 रन बनाकर अपनी पिछली साझेदारी को आगे बढ़ा रहे थे। इस जोड़ी ने त्रिपुरा को बंगाल के पहली पारी के 336 रनों के करीब पहुंचाया, लेकिन विहारी इशान पोरेल की गेंद पर पगबाधा आउट हो गए। इसके बाद मुरासिंह ने शानदार शतक जमाया और त्रिपुरा ने 385 रन बनाए। इसके बाद बंगाल का स्कोर 90/3 विकेट पर 90 रन हो गया, जिसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाया।