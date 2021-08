अफगानिस्तान के दिग्गज गेंदबाज राशिद खान पिछले कुछ दिनों से इंग्लैंड में एक टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। इस बीच हाल ही में अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो गया और वहां पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। ऐसे में अफगानिस्तान के लोग दहशत में हैं। इस बीच राशिद खान ने कुछ ऐसा किया कि सभी उनकी देशभक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं। राशिद खान इंग्लैंड में 100 गेंदों का टूर्नामेंट 'द हंड्रेंड' में खेल रहे थे। इस टूर्नामेंट में राशिद ट्रेंट रॉकेट्स की टीम की ओर से खेल रहे हैं। 20 अगस्त को खेले गए मैच के दौरान ट्रेंट रॉकेट्स की टीम को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस मैच में अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान ने कुछ ऐसा किया कि उसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है।

मैच के दौरान दिखाया देश के प्रति प्यार

मैच के दौरान राशिद खान जब मैदान पर उतरे तो उनके चेहरे पर अफगानी झंडा बना हुआ था। अपने चेहरे पर देश का झंडा बनाकर राशिद खान ने देश के प्रति अपना प्यार और देशभक्ति दिखाई। सोशल मीडिया पर राशिद के इस काम की तारीफ हो रही है। साथ ही फैंस राशिद के इस जज्बे को सलाम कर रहे हैं। हालांकि इस मैच में राशिद खान कुछ खास नहीं कर पाए। अब राशिद खान के लिए यह लीग खत्म हो गई है। अब देखना यह है कि राशिद खान आईपीएल 2021 के दूसरे चरण के लिए यूएई जाते हैं या नहीं। हालांकि फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद ने साफ कर दिया है कि राशिद दूसरे चरण में खेलेंगे।

👏🏼👏🏼 what an ambassador for his country. Absolute class🇦🇫