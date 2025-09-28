Patrika LogoSwitch to English

जब तक जंग, तब तक IND vs PAK राइवलरी… सूर्यकुमार यादव के बयान पर भड़के पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने आग में डाला घी

Rashid Latif on India vs Pakistan Rivalry: भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने हाल ही में कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मुकाबलों में अब राइवलरी नहीं रह गई है। उनका ये बयान पूर्व पाकिस्‍तानी कप्तान राशिद लतीफ को बेहद नागंवार गुजरा है। लतीफ ने साफ कहा कि दोनों के बीच राइवलरी है और ये जंग तक बनी रहेगी।

1 minute read

भारत

image

lokesh verma

Sep 28, 2025

Rashid Latif on India vs Pakistan Rivalry

मैच के दौरान अर्धशतक लगाकर जश्‍न मनाते साहिबजादा फरहान। (फोटो सोर्स: IANS)

Rashid Latif on India vs Pakistan Rivalry: एशिया कप 2025 के फाइनल से पहले पूर्व पाकिस्‍तानी कप्‍तान राशिद लतीफ ने भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव पर पलटवार किया है। सूर्या ने हाल ही में खुलेआम कहा था कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच पहले जैसी राइवलरी नहीं रह गई है, क्‍योंकि वनडे और टी20 टूर्नामेंट के हेड टू हेड में भारतीय काफी आगे हैं। सूर्या के इस बयान से आगबबूला हुए लतीफ ने साफ कहा कि भारत बनाम पाकिस्तान के बीच राइवलरी है और ये राइवलरी तब तक रहेगी, जब तक दोनों देशों के बीच जंग जारी रहेगी।

राइवलरी हमेशा जारी रहेगी- राशिद लतीफ

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने  टीओआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि भारत और पाकिस्‍तान के बीच राइवलरी तो जारी रहेगी ही। जब तक जंग है, तब तक दोनों के बीच क्रिकेट की राइवलरी भी रहेगी। ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन हां, भारत जीतता रहेगा और हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन, राइवलरी हमेशा जारी रहेगी।

'अगर पाकिस्तान फाइनल जीता तो...'

लतीफ ने कहा कि इस बड़े मैच का दबाव भारत पर हमेशा भारी रहेगा। इसका नुकसान भारत को होगा। उनके पास खोने के लिए सब कुछ है, लेकिन हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। पाकिस्‍तान पहले से ही अंडरडॉग है। अगर पाकिस्तान फाइनल जीतता है तो बीसीसीआई के लिए बहुत मुश्किल होगा। वहीं, कुछ खिलाड़ी जो इस टूर्नामेंट को लेकर बहुत मुखर रहे हैं। चाहे कप्तान का बयान हो, बोर्ड का रुख हो या फिर शुभमन गिल का ट्वीट। इन पर बहुत शोर होगा।

'पाकिस्‍तान पलट सकता है पासा'

राशिद लतीफ ने कबूल किया कौशल और स्वभाव के मामले में भले ही भारत के पास बढ़त हो, लेकिन टी20 में पाकिस्‍तान कभी भी पासा पलट सकता है। उन्‍होंने कहा एशिया कप 2025 का फाइनल काफी कठिन मैच होने वाला है।

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

28 Sept 2025 10:45 am

Hindi News / Sports / Cricket News / जब तक जंग, तब तक IND vs PAK राइवलरी… सूर्यकुमार यादव के बयान पर भड़के पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने आग में डाला घी

