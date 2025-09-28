जब तक जंग, तब तक IND vs PAK राइवलरी… सूर्यकुमार यादव के बयान पर भड़के पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने आग में डाला घी

Rashid Latif on India vs Pakistan Rivalry: एशिया कप 2025 के फाइनल से पहले पूर्व पाकिस्‍तानी कप्‍तान राशिद लतीफ ने भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव पर पलटवार किया है। सूर्या ने हाल ही में खुलेआम कहा था कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच पहले जैसी राइवलरी नहीं रह गई है, क्‍योंकि वनडे और टी20 टूर्नामेंट के हेड टू हेड में भारतीय काफी आगे हैं। सूर्या के इस बयान से आगबबूला हुए लतीफ ने साफ कहा कि भारत बनाम पाकिस्तान के बीच राइवलरी है और ये राइवलरी तब तक रहेगी, जब तक दोनों देशों के बीच जंग जारी रहेगी।