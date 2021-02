58 साल के रवि शास्त्री अचानक हुए 120 साल के, स्क्रीनशॉट्स वायरल, ट्विटर पर मचा बवाल!

नई दिल्ली। भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला जारी है। पहली पारी में इंग्लैंड का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इंग्लैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 501 रन बना लिए हैं। लेकिन इससे पहले टीम इंडिया ने विराट कोहली (Virat Kohli) के बिना ऑस्ट्रेलिया को हराकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। तो फैंस ने रवि शास्त्री (Ravi shastri) की खूब तारीफ की थी। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं हुई और मेहमान टीम के बल्लेबाजों का दबदबा कायम है। इंग्लैंड ने पहले दिन का खेल खत्म होने पर 3 विकेट खोकर 263 रन बनाए। लेकिन पहले दिन का खेल खत्म होने से पहले एक अजीब सा वाकया हुआ, जिसने सबको हैरानी में डाल दिया है।

क्या 120 साल के हो गए शास्त्री

दरअसल, पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने से बाद गूगल पर रवि शास्त्री की उम्र 120 साल की दिखाई दे रही थी। जिसके शुक्रवार शाम को शास्त्री की उम्र को चेक किया तो गूगल पर उनकी उम्र 120 दिखाई दे रही थी। कई लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया और अब यही स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह वायरल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि यह गड़बड़ी विकिपीडिया में उनके जन्म के साल में किए गए बदलावों के कारण हुई है।

58 साल के हो चुके हैं शास्त्री

वैसे रवि शास्त्री की असली उम्र 58 साल है। उनका जन्म 27 मई, 1962 को मुंबई में हुआ था। उन्हें 11 जुलाई, 2017 को भारतीय टीम का हेड कोच चुना गया था। इससे पहले शास्त्री टीम के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं वह कमेंटेटर के रूप में खुद को साबित कर चुके हैं। इसके लिए उन्हें काफी सराहना भी मिली थी। रवि शास्त्री ने भारत की आर से पहली बार वर्ष 1981 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कॅरियर में 80 टेस्ट और 150 वनडे मैच खेले हैं।

