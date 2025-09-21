एंडी पाइक्रॉफ्ट नहीं होते तो बिगड़ सकती थी स्थिति, अश्विन ने हैंडशेक विवाद में PCB को जमकर लताड़ा 

Ashwin on Handshake Controversy: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पकिस्तान के तनाव बढ़ा हुआ है। भारतीय टीम उस पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेले, जो आतंकियों को पनाह देता है, ये किसी भी भारतीय को गंवारा नहीं है। इसी वजह से एशिया कप 2025 के ग्रुप चरण भारत बनाम पाकिस्तान मैच के बहिष्कार की मांग भी उठी थी। कुछ मजबूरियों के चलते टीम इंडिया ने मैच तो खेला, लेकिन किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाया। इसको लेकर पीसीबी ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ आईसीसी से कार्रवाई अनुरोध किया, जिसे खारिज कर दिया गया। आज 21 सितंबर को एक बार फिर भारत और पाकिस्तान एशिया कप सुपर 4 के मुकाबले में भिड़ने जा रहे हैं, इस मैच में भी पाइक्रॉफ्ट ही मैच रेफरी होंगे। मैच से पहले पूर्व भारतीय खिलाड़ी आर अश्विन ने हैंडशेक विवाद को लेकर पीसीबी को जमकर लताड़ लगाई है।
रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तानी खेमे की बेवजह की नौटंकी की निंदा की है। उन्होंने अपने यूट्यूब शो ऐश की बात पर कहा कि ज़िम्बाब्वे के अधिकारी ने बस अपना कर्तव्य निभाया और यह सुनिश्चित किया कि स्थिति और न बिगड़े। अश्विन ने कहा कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने वास्तव में सभी को घटिया तमाशा देखने से बचा लिया, क्योंकि भारत ने मैच रेफरी को पहले ही सूचित कर दिया था कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे और अपने इस फैसले का पालन करेंगे। लेकिन, इतने सारे ड्रामे के बाद भी आप मैच हार गए तो आप किस बात की शिकायत कर रहे हैं?
अश्विन ने पाकिस्तान के उस दावे को भी खारिज किया कि पाइक्रॉफ्ट को खिलाड़ियों को हाथ मिलाने के लिए मजबूर करना चाहिए था। अश्विन ने कहा कि वह कोई स्कूल टीचर या कोई प्रिंसिपल नहीं हैं, जो सूर्या को बुलाकर कहते कि 'आओ हाथ मिलाओ'। यह पाइक्रॉफ्ट का काम नहीं है। इसमें आखिर उनकी क्या गलती है?
आर अश्विन ने आगे कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने बस अपने बोर्ड के निर्देशों का पालन किया। जैसे किसी भी संस्थान में जब ऊपर से कोई निर्देश आता है तो कर्मचारी उसका पालन करते हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भारत ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को अपना रुख पहले ही बता दिया था, जिससे कोई अस्पष्टता नहीं रह गई थी।
अश्विन ने पाकिस्तान की माफी मांगने की मांग पर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अगर मैं एंडी पाइक्रॉफ्ट की जगह होता तो आप मुझसे माफ़ी मांग रहे होते। मैं माफी किस बात के लिए मांग रहा होता? मुझे माफ करना कि सूर्यकुमार यादव ने आपसे हाथ नहीं मिलाया? सच में?