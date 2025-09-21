Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

एंडी पाइक्रॉफ्ट नहीं होते तो बिगड़ सकती थी स्थिति, अश्विन ने हैंडशेक विवाद में PCB को जमकर लताड़ा 

Ashwin on Handshake Controversy: एशिया कप 2025 के सुपर 4 में आज 21 सितंबर को भारत बनाम पाकिस्‍तान के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले इन दोनों के बीच पिछले मैच में हुई हैंडशेक कंट्रोवर्सी को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर आर अश्विन ने पीसीबी पर निशाना साधा है।

भारत

lokesh verma

Sep 21, 2025

Ashwin on Handshake Controversy
भारत के कप्‍तान सूर्यकुकार यादव और पाकिस्‍तानी कप्‍तान सलगान आगा। (फोटो सोर्स: IANS)

Ashwin on Handshake Controversy: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पकिस्‍तान के तनाव बढ़ा हुआ है। भारतीय टीम उस पाकिस्‍तान के खिलाफ मुकाबला खेले, जो आतंकियों को पनाह देता है, ये किसी भी भारतीय को गंवारा नहीं है। इसी वजह से एशिया कप 2025 के ग्रुप चरण भारत बनाम पाकिस्‍तान मैच के बहिष्‍कार की मांग भी उठी थी। कुछ मजबूरियों के चलते टीम इंडिया ने मैच तो खेला, लेकिन किसी पाकिस्‍तानी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाया। इसको लेकर पीसीबी ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ आईसीसी से कार्रवाई अनुरोध किया, जिसे खारिज कर दिया गया। आज 21 सितंबर को एक बार फिर भारत और पाकिस्‍तान एशिया कप सुपर 4 के मुकाबले में भिड़ने जा रहे हैं, इस मैच में भी पाइक्रॉफ्ट ही मैच रेफरी होंगे। मैच से पहले पूर्व भारतीय खिलाड़ी आर अश्विन ने हैंडशेक विवाद को लेकर पीसीबी को जमकर लताड़ लगाई है।

'पाइक्रॉफ्ट ने वास्तव में सभी को घटिया तमाशा देखने से बचा लिया'

रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तानी खेमे की बेवजह की नौटंकी की निंदा की है। उन्‍होंने अपने यूट्यूब शो ऐश की बात पर कहा कि ज़िम्बाब्वे के अधिकारी ने बस अपना कर्तव्य निभाया और यह सुनिश्चित किया कि स्थिति और न बिगड़े। अश्विन ने कहा कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने वास्तव में सभी को घटिया तमाशा देखने से बचा लिया, क्‍योंकि भारत ने मैच रेफरी को पहले ही सूचित कर दिया था कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे और अपने इस फैसले का पालन करेंगे। लेकिन, इतने सारे ड्रामे के बाद भी आप मैच हार गए तो आप किस बात की शिकायत कर रहे हैं?

ये भी पढ़ें

IND vs PAK: हैंडशेक विवाद के बाद आज फिर भारत-पाक भिड़ंत, जानें प्‍लेइंग 11 में फेरबदल और फ्री चैनल से लेकर सभी अहम बातें
क्रिकेट
IND vs PAK

'वह कोई स्कूल टीचर या कोई प्रिंसिपल नहीं'

अश्विन ने पाकिस्तान के उस दावे को भी खारिज किया कि पाइक्रॉफ्ट को खिलाड़ियों को हाथ मिलाने के लिए मजबूर करना चाहिए था। अश्विन ने कहा कि वह कोई स्कूल टीचर या कोई प्रिंसिपल नहीं हैं, जो सूर्या को बुलाकर कहते कि 'आओ हाथ मिलाओ'। यह पाइक्रॉफ्ट का काम नहीं है। इसमें आखिर उनकी क्‍या गलती है?

भारतीय खिलाड़ियों ने बस अपने बोर्ड के निर्देशों का पालन किया

आर अश्विन ने आगे कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने बस अपने बोर्ड के निर्देशों का पालन किया। जैसे किसी भी संस्थान में जब ऊपर से कोई निर्देश आता है तो कर्मचारी उसका पालन करते हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भारत ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को अपना रुख पहले ही बता दिया था, जिससे कोई अस्पष्टता नहीं रह गई थी।

'मैं पाइक्रॉफ्ट होता तो...'

अश्विन ने पाकिस्तान की माफी मांगने की मांग पर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्‍होंने कहा कि अगर मैं एंडी पाइक्रॉफ्ट की जगह होता तो आप मुझसे माफ़ी मांग रहे होते। मैं माफी किस बात के लिए मांग रहा होता? मुझे माफ करना कि सूर्यकुमार यादव ने आपसे हाथ नहीं मिलाया? सच में?

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

21 Sept 2025 11:31 am

Hindi News / Sports / Cricket News / एंडी पाइक्रॉफ्ट नहीं होते तो बिगड़ सकती थी स्थिति, अश्विन ने हैंडशेक विवाद में PCB को जमकर लताड़ा 

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.