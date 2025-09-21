एंडी पाइक्रॉफ्ट नहीं होते तो बिगड़ सकती थी स्थिति, अश्विन ने हैंडशेक विवाद में PCB को जमकर लताड़ा 

Ashwin on Handshake Controversy: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पकिस्‍तान के तनाव बढ़ा हुआ है। भारतीय टीम उस पाकिस्‍तान के खिलाफ मुकाबला खेले, जो आतंकियों को पनाह देता है, ये किसी भी भारतीय को गंवारा नहीं है। इसी वजह से एशिया कप 2025 के ग्रुप चरण भारत बनाम पाकिस्‍तान मैच के बहिष्‍कार की मांग भी उठी थी। कुछ मजबूरियों के चलते टीम इंडिया ने मैच तो खेला, लेकिन किसी पाकिस्‍तानी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाया। इसको लेकर पीसीबी ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ आईसीसी से कार्रवाई अनुरोध किया, जिसे खारिज कर दिया गया। आज 21 सितंबर को एक बार फिर भारत और पाकिस्‍तान एशिया कप सुपर 4 के मुकाबले में भिड़ने जा रहे हैं, इस मैच में भी पाइक्रॉफ्ट ही मैच रेफरी होंगे। मैच से पहले पूर्व भारतीय खिलाड़ी आर अश्विन ने हैंडशेक विवाद को लेकर पीसीबी को जमकर लताड़ लगाई है।