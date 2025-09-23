थमा नहीं है रविचंद्रन अश्विन का क्रिकेट करियर, ऑक्शन के लिए लगाई सबसे बड़ी बेस प्राइज

अश्विन ने टूर्नामेंट में शामिल होने पर खुशी जताते हुए कहा, "हम सभी ने बचपन में हांगकांग सिक्सेस को टेलीविजन पर देखा है। मैं हमेशा से इसका हिस्सा बनना चाहता था। इस फॉर्मेट के लिए एक अलग रणनीति की जरूरत होती है। यह रोमांचक खेल साबित होगा। मैं अपने पूर्व साथियों के साथ खेलने के लिए उत्सुक हूं। मैं विपक्षी टीमों के कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी उत्साहित हूं। यह हमारे लिए एक अच्छी चुनौती होगी।"