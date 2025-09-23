थमा नहीं है रविचंद्रन अश्विन का क्रिकेट करियर, ऑक्शन के लिए लगाई सबसे बड़ी बेस प्राइज

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन इस सीजन बिग बैश लीग समेत इंटरनेशनल लीग टी20 में हिस्सा ले सकते हैं। अश्विन ने ऑक्शन के लिए रिकॉर्ड बेस प्राइज में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। आर अश्विन ILT20 नीलामी में अपना बेस प्राइज 120,000 अमेरिकी डॉलर रखा है, जो लगभग 1 करोड़ 6 लाख रुपए होते हैं। यह किसी भी खिलाड़ी के बेस प्राइज से सबसे ज़्यादा है। ILT20 ऑक्शन 1 अक्टूबर को दुबई में होगा।
एक रिपोर्ट के अनुसार, अश्विन को कई बीबीएल टीमों से प्रस्ताव मिले हैं। होबार्ट हरिकेंस, एडिलेड स्ट्राइकर्स, सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर ने इस भारतीय स्पिनर को टीम में शामिल करने में रुचि दिखाई है। रविचंद्रन अश्विन ने दिसंबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। इसके बाद उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से भी संन्यास लेने के बाद खुद को विदेशी फ्रेंचाइजी-आधारित टूर्नामेंट्स के लिए उपलब्ध कराया।
पिछले हफ्ते, रविचंद्र अश्विन ने हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट किया था। क्रिकेट हांगकांग इसकी आधिकारिक घोषणा क्रिकेट कर चुका है। 1 अक्टूबर को होने वाली नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आईएलटी20 आयोजकों के साथ अश्विन की बातचीत जारी थी। इंटरनेशनल लीग टी20 (आईएलटी20) यूएई में आयोजित छह टीमों का टूर्नामेंट है। इस लीग में अबू धाबी नाइट राइडर्स, डेजर्ट वाइपर्स, दुबई कैपिटल्स, गल्फ जायंट्स, एमआई एमिरेट्स और शारजाह वॉरियर्स जैसी फ्रेंचाइजी टीमें शामिल हैं।
अश्विन ने टूर्नामेंट में शामिल होने पर खुशी जताते हुए कहा, "हम सभी ने बचपन में हांगकांग सिक्सेस को टेलीविजन पर देखा है। मैं हमेशा से इसका हिस्सा बनना चाहता था। इस फॉर्मेट के लिए एक अलग रणनीति की जरूरत होती है। यह रोमांचक खेल साबित होगा। मैं अपने पूर्व साथियों के साथ खेलने के लिए उत्सुक हूं। मैं विपक्षी टीमों के कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी उत्साहित हूं। यह हमारे लिए एक अच्छी चुनौती होगी।"
रविचंद्रन अश्विन ने भारत की ओर से 106 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 537 विकेट लेने के अलावा 3,503 रन बनाए। बल्ले से उन्होंने 6 शतक और 14 अर्धशतक जमाए। वहीं, 116 वनडे मुकाबलों में उन्होंने 156 विकेट के साथ 813 रन जोड़े। भारत की तरफ से 65 टी20 मुकाबलों में अश्विन के नाम 72 विकेट दर्ज हैं। रविचंद्रन अश्विन 220 आईपीएल मुकाबलों में 30.22 की औसत के साथ 187 विकेट अपने नाम कर चुके हैं।