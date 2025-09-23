Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

थमा नहीं है रविचंद्रन अश्विन का क्रिकेट करियर, ऑक्शन के लिए लगाई सबसे बड़ी बेस प्राइज

इंटरनेशनल लीग टी20 यूएई में आयोजित छह टीमों का टूर्नामेंट है। इस लीग में अबू धाबी नाइट राइडर्स, डेजर्ट वाइपर्स, दुबई कैपिटल्स, गल्फ जायंट्स, एमआई एमिरेट्स और शारजाह वॉरियर्स जैसी फ्रेंचाइजी टीमें शामिल हैं।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 23, 2025

R Ashwin Returns
लीग क्रिकेट में वापसी के लिए तैयार अश्विन (फोटो- IANS)

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन इस सीजन बिग बैश लीग समेत इंटरनेशनल लीग टी20 में हिस्सा ले सकते हैं। अश्विन ने ऑक्शन के लिए रिकॉर्ड बेस प्राइज में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। आर अश्विन ILT20 नीलामी में अपना बेस प्राइज 120,000 अमेरिकी डॉलर रखा है, जो लगभग 1 करोड़ 6 लाख रुपए होते हैं। यह किसी भी खिलाड़ी के बेस प्राइज से सबसे ज़्यादा है। ILT20 ऑक्शन 1 अक्टूबर को दुबई में होगा।

BBL में भी खेल सकते हैं अश्विन

एक रिपोर्ट के अनुसार, अश्विन को कई बीबीएल टीमों से प्रस्ताव मिले हैं। होबार्ट हरिकेंस, एडिलेड स्ट्राइकर्स, सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर ने इस भारतीय स्पिनर को टीम में शामिल करने में रुचि दिखाई है। रविचंद्रन अश्विन ने दिसंबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। इसके बाद उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से भी संन्यास लेने के बाद खुद को विदेशी फ्रेंचाइजी-आधारित टूर्नामेंट्स के लिए उपलब्ध कराया।

ये भी पढ़ें

1 टीम में 6 खिलाड़ी, 5 ओवर का मैच, पाकिस्तान है 5 बार का चैंपियन, भारत को 20 साल से खिताब का इंतजार
Patrika Special News
Hong Kong Sixes 2025 Schedule

पिछले हफ्ते, रविचंद्र अश्विन ने हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट किया था। क्रिकेट हांगकांग इसकी आधिकारिक घोषणा क्रिकेट कर चुका है। 1 अक्टूबर को होने वाली नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आईएलटी20 आयोजकों के साथ अश्विन की बातचीत जारी थी। इंटरनेशनल लीग टी20 (आईएलटी20) यूएई में आयोजित छह टीमों का टूर्नामेंट है। इस लीग में अबू धाबी नाइट राइडर्स, डेजर्ट वाइपर्स, दुबई कैपिटल्स, गल्फ जायंट्स, एमआई एमिरेट्स और शारजाह वॉरियर्स जैसी फ्रेंचाइजी टीमें शामिल हैं।

अश्विन ने टूर्नामेंट में शामिल होने पर खुशी जताते हुए कहा, "हम सभी ने बचपन में हांगकांग सिक्सेस को टेलीविजन पर देखा है। मैं हमेशा से इसका हिस्सा बनना चाहता था। इस फॉर्मेट के लिए एक अलग रणनीति की जरूरत होती है। यह रोमांचक खेल साबित होगा। मैं अपने पूर्व साथियों के साथ खेलने के लिए उत्सुक हूं। मैं विपक्षी टीमों के कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी उत्साहित हूं। यह हमारे लिए एक अच्छी चुनौती होगी।"

कमाल के हैं अश्विन के आंकड़े

रविचंद्रन अश्विन ने भारत की ओर से 106 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 537 विकेट लेने के अलावा 3,503 रन बनाए। बल्ले से उन्होंने 6 शतक और 14 अर्धशतक जमाए। वहीं, 116 वनडे मुकाबलों में उन्होंने 156 विकेट के साथ 813 रन जोड़े। भारत की तरफ से 65 टी20 मुकाबलों में अश्विन के नाम 72 विकेट दर्ज हैं। रविचंद्रन अश्विन 220 आईपीएल मुकाबलों में 30.22 की औसत के साथ 187 विकेट अपने नाम कर चुके हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

23 Sept 2025 04:52 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / थमा नहीं है रविचंद्रन अश्विन का क्रिकेट करियर, ऑक्शन के लिए लगाई सबसे बड़ी बेस प्राइज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.