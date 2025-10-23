रवींद्र जडेजा को लेकर आई खबर, इस टीम के खिलाफ खेल सकते हैं अगला मैच

भारतीय टीम के अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा। (फोटो सोर्स: ANI)
Ravindra Jadeja: भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा एक बार फिर घरेलू क्रिकेट में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वह शनिवार से शुरू हो रहे रणजी ट्रॉफी 2025-26 के दूसरे दौर के मुकाबले में सौराष्ट्र की ओर से मध्य प्रदेश के खिलाफ खेलने के लिए उतर सकते हैं। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, अनुभवी ऑलराउंडर ने खुद को प्रथम श्रेणी मैच के लिए सौराष्ट्र के लिए उपलब्ध कराया है, क्योंकि वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगले महीने होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं। रवींद्र जडेजा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे टीम में नहीं चुना गया था।
36 वर्षीय ऑलराउंडर ने टूर्नामेंट के पिछले संस्करण में आखिरी बार असम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में खेला था। उन्होंने उस सीजन में दो मैच खेले थे। दिल्ली के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। रवींद्र जडेजा ने सौराष्ट्र की तरफ से 47 रणजी मैच में 57.60 की औसत से 3,456 रन बनाए हैं और 21.25 की औसत से 208 विकेट लिए हैं।
ऑस्ट्रेलिया वनडे टीम में नहीं चुने जाने के बाद रवींद्र जडेजा ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "यह अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे टीम से बाहर किए जाने के पीछे का कारण बताया। मैं इससे खुश हूं, लेकिन जब भी मुझे आगे मौका मिलेगा, मैं वही करने की कोशिश करूंगा, जो मैंने इतने सालों में किया है।"
"अगर मुझे वनडे वर्ल्ड कप 2027 में मौका मिलता है। इससे पहले कई वनडे मैच होने हैं और अगर मैं वहां अच्छा प्रदर्शन करता हूं, तो यह भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छी बात होगी। वर्ल्ड कप जीतना हर किसी का सपना होता है। हम पिछली बार मामूली अंतर से चूक गए थे, इसलिए अगली बार हम कोशिश करेंगे और इसकी भरपाई करेंगे।"
रवींद्र जडेजा इस महीने की शुरुआत में आखिरी बार वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर दो टेस्ट मैचों की सीरीज में दिखाई दिए थे। उन्होंने अहमदाबाद में पहले टेस्ट में नाबाद 104 रन बनाए और सीरीज 2-0 से व्हाइटवॉश में 8 विकेट लिए थे।
