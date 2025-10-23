रवींद्र जडेजा को लेकर आई खबर, इस टीम के खिलाफ खेल सकते हैं अगला मैच

Ravindra Jadeja: भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा एक बार फिर घरेलू क्रिकेट में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वह शनिवार से शुरू हो रहे रणजी ट्रॉफी 2025-26 के दूसरे दौर के मुकाबले में सौराष्ट्र की ओर से मध्य प्रदेश के खिलाफ खेलने के लिए उतर सकते हैं। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, अनुभवी ऑलराउंडर ने खुद को प्रथम श्रेणी मैच के लिए सौराष्ट्र के लिए उपलब्ध कराया है, क्योंकि वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगले महीने होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं। रवींद्र जडेजा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे टीम में नहीं चुना गया था।