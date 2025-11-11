रवींद्र जडेजा के पास कपिल देव के क्लब में शामिल होने का मौका, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में करना होगा ऐसा

भारतीय टीम के अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा। (फोटो सोर्स: ANI)
Ravindra Jadeja: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला 14 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डंस और दूसरा मैच गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम की कमान जहां शुभमन गिल के हाथों में है, वहीं साउथ अफ्रीकी टीम का नेतृत्व टेम्बा बावुमा करेंगे। हालांकि मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन साउथ अफ्रीका के लिए भारत दौर आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि 2015 के बाद मेहमान टीम भारतीय सरजमीं पर किसी भी फॉर्मेट में जीत दर्ज नहीं कर सकी है। हालांकि इन सबके बीच भारतीय स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के पास इस सीरीज में 4000 टेस्ट रन और 350+ विकेट का डबल पूरा करने का सुनहरा मौका होगा।
दरअसल, रवींद्र जडेजा के 84 टेस्ट मैच की 129 इनिंग में 3990 रन है, जबकि इतने मैच की 163 इनिंग में 338 विकेट हैं। अब यदि साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में जडेजा 10 रन बनाने और 12 विकेट चटकाने में सफल रहते हैं तो वह अपने खाते में एक और उपलब्धि जोड़ लेंगे। यानी वह इस प्रारूप में 4000 रन और 350 विकेट का डबल पूरा करने वाले भारत के दूसरे और दुनिया के चौथे खिलाड़ी हो जाएंगे। अब तक टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 350 विकेट के डबल का कारनामा भारत के कपिल देव, इंग्लैंड के इयान बॉथम और न्यूजीलैंड के डेनियल विटोरी कर चुके हैं।
WTC 2025-27 पॉइंट टेबल में भारत 7 में से 4 टेस्ट जीतकर 61.90 PCT के साथ तीसरे नंबर पर है। भारत ने मौजूदा डब्ल्यूटीसी साइकल में अब तक 2 टेस्ट गंवाए हैं, जबकि 1 मैच ड्रॉ रहा है। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीकी टीम 2 में से 1 जीत और 1 हार के साथ 50% PCT के साथ चौथे पायदान पर है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया मौजूदा WTC साइकल में अब तक तीनों टेस्ट जीतकर टॉप पर काबिज है, जबकि 2 में से 1 मैच में जीत और एक मैच ड्रॉ खेलकर श्रीलंकाई टीम दूसरे स्थान पर मौजूद है।
