रवींद्र जडेजा के पास कपिल देव के क्लब में शामिल होने का मौका, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में करना होगा ऐसा

Ravindra Jadeja: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला 14 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डंस और दूसरा मैच गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम की कमान जहां शुभमन गिल के हाथों में है, वहीं साउथ अफ्रीकी टीम का नेतृत्व टेम्बा बावुमा करेंगे। हालांकि मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन साउथ अफ्रीका के लिए भारत दौर आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि 2015 के बाद मेहमान टीम भारतीय सरजमीं पर किसी भी फॉर्मेट में जीत दर्ज नहीं कर सकी है। हालांकि इन सबके बीच भारतीय स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के पास इस सीरीज में 4000 टेस्ट रन और 350+ विकेट का डबल पूरा करने का सुनहरा मौका होगा।