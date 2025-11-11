Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

रवींद्र जडेजा के पास कपिल देव के क्लब में शामिल होने का मौका, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में करना होगा ऐसा

Ravindra Jadeja के अब तक 87 टेस्ट मैच की 129 इनिंग में 3990 रन बनाए हैं। इसके अलावा इतने मैच की 163 इनिंग में 338 विकेट लिए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 11, 2025

Ravindra Jadeja

भारतीय टीम के अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा। (फोटो सोर्स: ANI)

Ravindra Jadeja: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला 14 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डंस और दूसरा मैच गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम की कमान जहां शुभमन गिल के हाथों में है, वहीं साउथ अफ्रीकी टीम का नेतृत्व टेम्बा बावुमा करेंगे। हालांकि मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन साउथ अफ्रीका के लिए भारत दौर आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि 2015 के बाद मेहमान टीम भारतीय सरजमीं पर किसी भी फॉर्मेट में जीत दर्ज नहीं कर सकी है। हालांकि इन सबके बीच भारतीय स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के पास इस सीरीज में 4000 टेस्ट रन और 350+ विकेट का डबल पूरा करने का सुनहरा मौका होगा।

दरअसल, रवींद्र जडेजा के 84 टेस्ट मैच की 129 इनिंग में 3990 रन है, जबकि इतने मैच की 163 इनिंग में 338 विकेट हैं। अब यदि साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में जडेजा 10 रन बनाने और 12 विकेट चटकाने में सफल रहते हैं तो वह अपने खाते में एक और उपलब्धि जोड़ लेंगे। यानी वह इस प्रारूप में 4000 रन और 350 विकेट का डबल पूरा करने वाले भारत के दूसरे और दुनिया के चौथे खिलाड़ी हो जाएंगे। अब तक टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 350 विकेट के डबल का कारनामा भारत के कपिल देव, इंग्लैंड के इयान बॉथम और न्यूजीलैंड के डेनियल विटोरी कर चुके हैं।

WTC 2025-27 पॉइंट टेबल की मौजूदा स्थिति

WTC 2025-27 पॉइंट टेबल में भारत 7 में से 4 टेस्ट जीतकर 61.90 PCT के साथ तीसरे नंबर पर है। भारत ने मौजूदा डब्ल्यूटीसी साइकल में अब तक 2 टेस्ट गंवाए हैं, जबकि 1 मैच ड्रॉ रहा है। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीकी टीम 2 में से 1 जीत और 1 हार के साथ 50% PCT के साथ चौथे पायदान पर है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया मौजूदा WTC साइकल में अब तक तीनों टेस्ट जीतकर टॉप पर काबिज है, जबकि 2 में से 1 मैच में जीत और एक मैच ड्रॉ खेलकर श्रीलंकाई टीम दूसरे स्थान पर मौजूद है।

ये भी पढ़ें

जम्मू-कश्मीर ने Ranji Trophy में रचा इतिहास, 65 साल में पहली बार इस टीम को दी मात
क्रिकेट
Jammu & Kashmir vs Delhi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

11 Nov 2025 10:16 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / रवींद्र जडेजा के पास कपिल देव के क्लब में शामिल होने का मौका, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में करना होगा ऐसा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

थम नहीं रहा 83 पारियों से चला आ रहा Babar Azam का बुरा दौर, कोहली के अनचाहे रिकॉर्ड की बराबरी की

Babar Azam
क्रिकेट

दक्षिण अफ्रीका के ये आठ खिलाड़ी पहले बार भारत में खेलेंगे टेस्ट, कई IPL में बिखेर चुके हैं जलवा

South Africa vs Pakistan
क्रिकेट

12 साल में मात्र चौथी बार ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा टेस्ट मैच, छह साल पहले आखिरी बार खेला गया था डे नाइट टेस्ट

क्रिकेट

जम्मू-कश्मीर ने Ranji Trophy में रचा इतिहास, 65 साल में पहली बार इस टीम को दी मात

Jammu & Kashmir vs Delhi
क्रिकेट

चेन्नई सुपर किंग्स ने संजू सैमसन को लेकर किया यह सोशल मीडिया पोस्ट, फैंस बोले कन्फ़र्म हो गया

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.